Zwei Kandidatinnen für Verfassungsgericht fallen durch

Potsdam -Die Suche nach einem neuen Verfassungsrichter in Brandenburg geht weiter. Der Landtag in Potsdam ließ am Donnerstag mehrheitlich zwei Kandidatinnen durchfallen, die sich um die Nachfolge von Andreas Dresen bewerben. Die Grünheider Juristin Hildegard Vera Kaethner als Kandidatin der AfD-Fraktion und die Mahlower Anwältin Sylvia Püschel als Kandidatin von BVB/Freie Wähler erhielten nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Auf Kaethner entfielen 18 Ja-Stimmen, auf Püschel 9 Ja-Stimmen, 59 wären nötig gewesen. Es gab 34 ungültige Stimmen. Im zweiten Wahlgang scheiterte Kaethner mit 20 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen bei 4 ungültigen Stimmen.