Zwei Tassen Tee für Xi Jinping - eine Tasse für die anderen Symbole spielen in der chinesischen Politik eine große Rolle - und das schon sehr lange. Das zeigt sich nun erneut auf dem Volkskongress. Es geht um weißen Tee. dpa

Zwei Tassen für Xi Jinping bei einer Sitzung des Nationalen Volkskongresses. Aber wieso? Mark Schiefelbein/AP

Peking -Chinas Präsident Xi Jinping ist vom Volkskongress in Peking einstimmig für eine dritte Amtszeit bestätigt worden - so wie erwartet. Bei der genau choreografierten Zeremonie fiel allerdings ein Detail auf, das schon bei der Eröffnung der Sitzung am Sonntag für Fragezeichen gesorgt hatte: Allein auf dem Platz des 69-Jährigen standen zwei vorbereitete Tassen mit weißem Tee. Die anderen Mitglieder der Führungsriege mussten sich mit jeweils einer einzigen Tasse begnügen.