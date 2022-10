Zwischen Russland, China und dem Westen: Welchen Weg wählt Kasachstan?

Astana - Der 17. Juni 2022 brachte eine große Überraschung im russischen St. Petersburg mit sich. Nicht nur die berühmten Weißen Nächte erreichten ihren Höhepunkt, sondern auch der kasachische Präsident Kassim-Schomart Tokajew verblüffte. „Das von der Uno verbriefte Recht auf Selbstbestimmung kollidiere mit dem Recht von Staaten auf territoriale Unversehrtheit“, sagte er auf dem Wirtschaftsforum in der „nördlichen Hauptstadt“ Russlands. Deshalb erkenne man Taiwan, Abchasien oder Süd-Ossetien genauso wie die quasistaatlichen Gebiete wie Donezk und Luhansk nicht an.

Eine rhetorische Bombe, die Wladimir Putin in seiner Heimatstadt von seinem Verbündeten wohl nicht erwartet hat. Jedoch treffen sich die beiden wenige Wochen später wieder in Sotchi am Schwarzen Meer, um ihre „vertrauensvolle strategische Partnerschaft“ zu vertiefen. Einerseits ist Kasachstan – mit Belarus – der wichtigste Partner Russlands, andererseits gibt es Zeichen der Entfernung von Moskau. Welchen Weg wird das Land also für seine Zukunft wählen?

Das neuntgrößte Land der Erde – siebenmal größer als Deutschland – ist seit seiner Unabhängigkeit, die es 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlangte, eng mit Russland verflochten. Politisch wie ökonomisch. Beide Länder sind in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, der Eurasischen Wirtschaftsunion, im Militärbündnis OVKS, in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und in der Konferenz über Interaktionen und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien. Kasachstan und Russland teilen sich die mit mehr als 7600 Kilometern längste Landgrenze der Erde, vielerorts wird in Kasachstan auch heute noch Russisch gesprochen.

Und doch verändert der Krieg in der Ukraine die kasachisch-russischen Beziehungen grundlegend. Während Russland geopolitisch nur noch Türen gen Osten offenstehen, möchte das zentralasiatische Land am liebsten mit allen globalen Playern mitspielen: mit China, der Türkei, Indien, Europa und den USA, mit den Staaten der arabischen Halbinsel, aber auch weiterhin mit Russland. Die Überlegenheit Moskaus in den Beziehungen zu Kasachstan scheint jedoch vorüber. Allein drei Gipfel innerhalb von zwei Tagen Mitte Oktober in der kasachischen Hauptstadt Astana verdeutlichen, wie wichtig für Putin die zentralasiatischen Staaten sind. Für ihn gehören Kasachstan wie auch Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan zweifelsohne zum „Russki mir“, zur unmittelbaren russischen Einflussspähre in der eigenen Nachbarschaft. Diesen Einfluss droht Russland durch den Krieg in der Ukraine zu verlieren.

Politisch offiziell „neutral“, inoffiziell aber nicht

„Offiziell ist Kasachstan neutral“, sagen viele Gesprächspartner in Astana, wie zum Beispiel Sergej Domnin. Der Chefredakteur von Kursiv, der relevantesten Wirtschaftszeitung Kasachstans, spricht über die historischen, geografischen, politischen und ökonomischen Verknüpfungen mit Russland. „Dem gegenüber steht die kasachische Gesellschaft, die mit Ukrainern mitfühlt, die Hilfspakete über die Türkei und Rumänien in die Ukraine verschickt“, sagt er. Man fühle aber auch „mit all den geflüchteten Russen, die nach der Teilmobilisierung zu uns gekommen sind“. Die Kasachen sind ein sehr gastfreundliches Volk.

Haben sich da beim Tischtennis zwei Freunde gefunden? IMAGO/APAimages

So sind in Kasachstan zwei Ebenen in der Haltung zu Russland zu erkennen: die „offizielle“ Linie der politischen Elite und der zivilgesellschaftliche Diskurs. Neutralität im politischen Astana bedeutet, dass der Krieg am besten gar nicht oder nur sehr wenig thematisiert wird. Bisher habe kein kasachischer Beamter seit Kriegsbeginn seine Unterstützung für Putin zum Ausdruck gebracht. Zudem wurden russische Propagandasymbole wie das „Z“ verboten, die traditionelle Siegesparade am 9. Mai fand ebenfalls nicht statt.

Die Regierung in Astana spreche stattdessen lieber von der „friedliche Koexistenz und territorialen Unversehrtheit von Staaten“. Offen verurteilt hat Präsident Tokajew den Krieg aber auch nicht, in den UN-Vollversammlungen hat das Land stets neutral abgestimmt. Auch bei dem Gipfelmarathon in Astana war die Ukraine kein öffentlich diskutiertes Thema. Temur Umarov, Zentralasien-Experte von der Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace, merkt die fehlende Solidarität der Zentralasiaten zur russischen Invasion an: „Keines der zentralasiatischen Länder hat Russlands Krieg öffentlich unterstützt, Differenzen zur Position Moskaus hätten Putin wiederum international geschwächt.“

Umarov stellt jedoch fest, dass Russlands Einfluss in Kasachstan nicht über Nacht verschwinden werde. Das Land ist zum Beispiel durch den russischen Informationsraum geprägt, da über ein Drittel der Bevölkerung regelmäßig russische Medien konsumiert. Ein Teil davon glaubt in der Ukraine wären Nazis an der Macht und der Krieg sei eigentlich eine „russische Spezialoperation“. Auch das Narrativ die Nato hätte eine Mitschuld am Krieg ist unter denen, die russische Nachrichten schauen weit verbreitet.

Jedoch verdeutlichet der Gipfelmarathon von Astana die Aufmerksamkeit, die Russland den zentralasiatischen Staaten schenkt, um seinen Einfluss in der Region zu sichern. Fünfmal war Wladimir Putin seit dem Krieg im Ausland, vier Reisen führten ihn in die zentralasiatische Region: nach Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan und zuletzt Kasachstan.

"They saw this ["Z”] symbol on the back of our car. They attacked us with accusations that we are fascists. [They said] that we attacked Ukraine."



Russian tourists in 🇰🇿 have faced anger from locals and even fines from police for sporting pro-war Z stickers on their cars. pic.twitter.com/mPwNob9OlM — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 29, 2022

Ruslan Dschamilow, Taxifahrer aus Astana, flucht, da durch die Gipfeltreffen Straßen abgesperrt sind und er weniger Geld verdienen wird. In der kasachischen Planstadt werden über zwei Tage immer wieder wichtige Verkehrsachsen von Polizeibeamten gesperrt, damit Regierungsbeamte schnell von der Konferenz in ihr Hotel gelangen. „Eben ist eine Limousine mit türkischer Fahne vorbeigefahren, davor fuhr ein schwarzer Mercedes mit kirgisischer Flagge hier entlang“, sagt Dschamilow. Passanten müssen in Astana zum Teil bis zu 20 Minuten warten, bis die Polizei die Straßen wieder freigibt, und das mehrmals am Tag. Der Taxifahrer sagt von sich aus, dass er sich nicht „groß für Politik interessiere“. Und doch ist er auf dem neuesten Stand, was das geopolitische Weltgeschehen angeht, da seine Stadt Gastgeber von großen Gipfeltreffen ist. „Russland fordert mehr Loyalität von Kasachstan, sie erinnern stets an die blutigen Januarproteste“, sagt er.

Offene Fragen zu blutigen Januartagen

Anfang des Jahres sind tausende Menschen, vor allem im Westen des Landes, aufgrund gestiegener Flüssiggaspreise auf die Straße gegangen. Ein enorm wichtiger Rohstoff, da drei Viertel der Autos in Kasachstan mit Flüssiggas fahren. Die Unruhen weiteten sich auf große Teile des Landes aus, es ging nicht mehr nur um Flüssiggas, sondern um grundlegende Fragen, um Korruption. Um Fragen, warum sich der Rohstoffreichtum nicht im Wohlstand der Bevölkerung widerspiegelt? Kasachstan ist der größte Uranproduzent der Erde, hat die elftgrößten Rohölreserven, ist in Kupfer- und Goldreserven weltweit unter den Top fünf.

Präsident Tokajew verlor nach wenigen Tagen die Kontrolle, erteilte einen Schießbefehl gegen Demonstranten und ersuchte Hilfe beim russlandgeführten Militärbündnis OVKS. Der Einsatz war ein Novum für das Sicherheitsbündnis. In nur einer Woche wurden die Proteste von mehrheitlich russischen Soldaten gewaltsam niedergeschlagen, nach nur zwei Wochen war der Einsatz wieder beendet. Fazit: Nach offiziellen Angaben sind bei den Protesten 225 Menschen getötet worden, fast 5000 wurden innerhalb weniger Tage verletzt. Reformen wurden angekündigt, eine Verfassungsänderung fand statt, eine Aufarbeitung der Geschehnisse jedoch nicht.

Im Anschluss an die Proteste forderte die Chefredakteurin von Russia Today und bekannte Propagandastimme des russischen Fernsehens, Margarita Simonjan, dass Kasachstan nun die Krim anerkennen, die kyrillische Schrift wieder einführen und die russische Sprache als zweite Amtssprache akzeptieren solle. Forderungen, die in Russland zum Teil auf breite Akzeptanz stoßen, Dschamilow jedoch Sorgen bereiten, denn „Kasachstan wäre nicht das erste Land, in dem Russland solche Ansprüche hegt“, sagt er.

Der Wendepunkt

Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war dann der Wendepunkt. Eine erste Migrationswelle erreichte Kasachstan im Frühjahr. Besonders russische Fachkräfte aus dem IT-Sektor emigrierten nach Astana. „Fast ein Drittel unserer Leute kommen aus Russland und Belarus, unsere Wachstumsprognosen sind gewaltig“, sagt Magzhan Madiyev, Geschäftsführer vom Astana Hub, einem internationalen Startup-Tech-Park, quasi das Silicon Valley von Kasachstan. „Für uns sind das natürlich Chancen, Astana zu einem weltweit relevanten IT-Hub zu entwickeln“, sagt er und fügt hinzu: „Trotzdem müssen wir sensibel sein für die Tragödien, die einige Emigrierte erlebt haben.“

Nach der von Putin vorgenommenen Teilmobilisierung vom September floh eine zahlenmäßig noch größere Zahl Menschen nach Kasachstan. Ein Visum brauchen Russen für Kasachstan nicht, im Gegensatz zu den benachbarten EU-Staaten Finnland, Estland und Lettland. Laut kasachischer Migrationsbehörde flüchteten über 200.000 Russen über die Grenze, wovon über die Hälfte jedoch weiterzog in die Türkei oder nach Kirgistan.

„International Financial Center of Astana“ (AIFC) auf dem ehemaligen EXPO-Gelände Nicolas Butylin

Dima Zaitsev ist mit Frau und Tochter am Tag nach Putins Ankündigung aus Moskau geflüchtet. Mit dem Auto fuhr der 35-Jährige über anderthalb Tage an die fast 2000 Kilometer entfernte russisch-kasachische Grenze. „Ich hatte noch nie in meinem Leben solch eine Angst vor einem Grenzbeamten“, sagt Zaitsev. Der gebürtige Moskauer hatte jedoch Glück und kam problemlos über die Grenze. Zunächst wohnten sie bei ihrer Tante zweiten Grades, nun suchen sie eine feste Bleibe für mindestens fünf Jahre. Einen längerfristigen Plan hat Zaitsev nicht; Hauptsache, er werde „ nicht in der Ukraine sterben“, sagt er zum Schluss.

Und somit dreht sich die Geschichte schneller, als man sich vorstellen konnte. Denn insbesondere Zentralasiaten wurden über Jahrzehnte lang in Russland stigmatisiert, galten als „Arbeitsmigranten“ in der Bau-, Taxi- oder Reinigungsbranche. Viele Tadschiken, Kirgisen und Usbeken, tatsächlich jedoch eher weniger Kasachen, kamen nach Moskau oder für eine saisonale Tätigkeit in den hohen Norden Sibiriens, um Geld zu verdienen und einen Teil davon in die Heimat zu schicken. Von der Stigmatisierung waren jedoch alle Zentralasiaten gleichermaßen betroffen. Wer schon mal in einer Moskauer U-Bahn eine Polizeikontrolle erlebte, weiß, wovon er spricht. Stichwort: Racial Profiling. Dies galt auch für Wohnungssuche oder Kreditaufnahme.

Doch die Kasachen wissen, das Beste aus der Situation für sich rauszuholen. „Das Land hat nun eine einmalige Situation, wovon wir zweifelsohne profitieren können“, sagt Startup-Chef Madiyev. Er nennt Statistiken, die zeigen, dass der Investitionsfluss in das Land in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. „Ich wüsste nicht, wie man sich von einer 7600 Kilometer langen Grenze losreißen solle, weshalb wir die geopolitischen Umstände eher als Chance wahrnehmen“, sagt er. Er spricht auch vom Potenzial, das Kasachstan habe und hört sich schon fast wie ein Regierungsbeamter an.

Die Sache mit dem Business

Demzufolge gibt es auch erste Anzeichen dafür, dass die ökonomische Isolation Russlands genutzt wird. Vermutet wird, dass aus Kasachstan ein Ort wird, in dem sanktionierte westliche Warenprodukte weiter nach Russland exportiert werden, auch wenn Regierungsbeamte das stets bestreiten würden. So berichtet ein Gesprächspartner, der anonym bleiben möchte, von einer Ladung Coca-Cola- und Fanta-Dosen, die er von Qostanai nach Tscheljabinsk transportierte. Mit der Tour verdiente er 10.000 US-Dollar, nächste Woche habe er weitere zwei Fahrten nach Russland, sagt er. Ähnliche Berichte finden sich in russischsprachigen Telegram-Kanälen, in denen Luxusgüter wie Mercedes-Maybachs oder auch nur Zara-Klamotten angeboten werden. „Kasachstan möchte sich zu einem Marktplatz der globalen Wirtschaft entwickeln“, hört man von vielen.

Bei aller Freude am Geschäft ist in Kasachstan dennoch die Solidarität mit der Ukraine spürbar. Wenn auch nicht sichtbar, etwa mit Ukraine-Flaggen wie in Deutschland oder Polen, so fühlt die überwiegende Mehrheit der Gesprächspartner doch mit der leidenden Ukraine. „Wir haben viele historische Parallelen mit der Ukraine“, sagt die Studentin Gulnaz Akhmetowa. „Beide Länder haben unter der kolonialistischen Politik Moskaus gelitten, sowohl in der Sowjetunion als auch danach.“ Sie macht auf ein historisches Ereignis aufmerksam, dass in Deutschland wohl nur die wenigsten kennen. „Kasachstan und die Ukraine hatten in den 1930er-Jahren zeitgleich Hungersnöte, die Millionen von Menschen das Leben kosteten“, sagt sie. Sie habe mit Kommilitoninnen zu Beginn des Krieges Pakete in die Ukraine geschickt, helfe aber auch geflüchteten Russen, soweit es geht.

In Kasachstan wird also sehr differenziert wahrgenommen, was fast 3000 Kilometer weiter östlich passiert. Die Gesellschaft wie auch die politische Stimmung scheinen stabil, jedoch kann dies schnell ins Wanken geraten, wie die überraschenden Januarproteste zeigten. Nun bereitet sich das Land erstmal auf die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen im November vor. Die Weltgemeinschaft wird diesmal genauer hinschauen als je zuvor.

