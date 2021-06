Berlin - Das große Schaulaufen hat schon am Morgen stattgefunden. Da hatte diese letzte, mehr als 17 Stunden dauernde Bundestagssitzung noch gar nicht begonnen. Offiziell geht es um die Regierungserklärung der Kanzlerin, die letzte ihrer Amtszeit. Thema: Die Tagung des Europäischen Rat. Eigentlich aber beginnt an diesem Donnerstagmorgen der Wahlkampf endgültig auch im Hohen Haus.

Als Redner stehen Olaf Scholz, Christian Lindner, Armin Laschet und Annalena Baerbock auf der Liste. Reiner Zufall, dass es sich dabei um zwei Kanzlerkandidaten, eine Kanzlerkandidatin und einen Spitzenkandidaten für die nächste Bundestagswahl geht. Die Kanzlerin spricht kurz mit Armin Laschet, auch Annalena Baerbock kommt kurz dazu. Laschet ist begehrt. Er ist umringt von Unions-Abgeordneten. Dann kommt auch noch Christian Lindner. Ghettofaust vom Ministerpräsidenten für den Buddy, mit dem man am liebsten koalieren würde. Olaf Scholz bleibt allein in der ersten Reihe der Regierungsbank. Corona-Abstand. Die Reden der vier später sind erwartbar, die Reaktionen darauf auch. Die Frau erntet am meisten höhnisches Gelächter. Kennt man hier schon.

Sieben Stunden später bekommt Vizepräsidentin Dagmar Ziegler einen Lachanfall. Sie hat aus dem Tourismus-Ausschuss einen Terrorismus-Ausschuss gemacht. „Ogott, ich bitte das Protokoll, das zu streichen“, sagt sie und muss noch minutenlang kichern. Man muss dazu sagen, dass die SPD-Politikerin zu diesem Zeitpunkt schon eine Stunde lang nur Ziffern und Anträge aufgerufen hat, die ohne Debatte abgestimmt werden.

Es geht um das Tierarzneimittelgesetz, die Reform der Bundesfernstraßenverwaltung, IS-Terroristen, die Entwicklung des e-Sports, Migrationspolitik, eine Alkoholpräventionsstrategie und vieles, vieles mehr. Ziegler muss jeden Titel vorlesen, dann die Abstimmungsempfehlung des jeweiligen Ausschusses und feststellen, ob der Vertrag angenommen wurde. Sie verspricht sich außer dieses eine Mal kaum. Später löst ihre Vizepräsidenten-Kollegin Petra Pau sie ab. Insgesamt wird fast zwei Stunden so verfahren.

Diese letzte Sitzungswoche der Legislaturperiode ist dadurch geprägt, dass noch möglichst viel durchs Parlament gebracht werden muss. Was jetzt nicht abgestimmt wird, muss nach der Wahl komplett neu eingebracht werden – und bekommt womöglich keine Mehrheit mehr.

Um 20 Uhr sitzt Ziegler wieder auf dem Präsidentenplatz. Die Abendsonne scheint ins Plenum, es geht jetzt um Insekten- und Pflanzenschutz. Vorher war das Klimaschutzgesetz novelliert und eine Reihe von Anträgen der Opposition zum Asylrecht abgelehnt worden.

Letzte Bundestagssitzung: Abschiedsfotos im Foyer

Draußen im Foyer werden vereinzelt Abschiedsfotos gemacht. Die Tagesordnung sieht zu diesem Zeitpunkt das Sitzungsende um exakt 6.29 Uhr vor. Ein gutes Zeichen, man hat bereits anderthalb Stunden eingespart. Je mehr Abgeordnete ihre Reden lediglich zu Protokoll geben und nicht selbst halten, desto mehr Zeit spart das. Vizepräsident Wolfgang Kubicki, der vor Ziegler die Sitzung leitete, lobt jeden, der sich dazu entschließt: „Das wärmt mein Herz“. Allerdings nutzen viele Abgeordnete die letzte Bundestagssitzung zu einer persönlichen Abschiedsrede. Und die AfD besteht grundsätzlich auf ihrem Rederecht.

Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat bereits vor Stunden das Parlament verlassen, Alexander Gauland auch. Die Herren der Fraktion – im ganzen Block sitzen gerade mal zwei Frauen – haben aber ihren Spaß. Die berührende Abschiedsreede der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks unterbrechen sie immer wieder mit Zwischenrufen. Der SPD-Abgeordnete Helge Lindh, der später zum Asylrecht spricht, wird mit höhnischen „Helge, Helge“-Rufen empfangen. Es wird in dieser Nacht nichts Konstruktiveres aus dieser Ecke des Plenarsaals mehr kommen.

Auch in den anderen Fraktionen sind die Stellvertreter in die erste Reihe gerückt, dorthin, wo normaler Weise die Fraktionsvorsitzenden oder die Parlamentarischen Geschäftsführer sitzen. Dass die Reihen gelichtet sind, liegt aber an den Corona-Maßnahmen. Noch immer noch darf nur jeder vierte Sitz belegt werden.

Auf der Zuschauertribüne verfolgt Romani Rose die Diskussion über Antiziganismus

Kurz nach 21 Uhr wird der Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus debattiert. Darin wird darauf hingewiesen, dass der Antiziganismus immer noch ein schwerwiegendes Problem in Deutschland ist. Auf der Zuschauertribüne verfolgt der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, die Reden. Wie oft er dergleichen wohl schon gehört hat?

Gegen 22.30 Uhr läuft die AfD noch mal zur Hochform auf. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. In der Cafeteria neben dem Plenarsaal sind die letzten Abgeordneten hinauskomplimentiert worden. „Morgen sind wir ja wieder da“, tröstet die Angestellte.

Nachts im Parlament: Und dann noch eine Auseinandersetzung über Gendersprache

Auf der Tagesordnung stehen jetzt zwei Anträge zur gendergerechten Sprache. Angesetzt ist eine halbstündige Debatte plus anschließender namentlicher Abstimmung, auf Antrag der AfD. Ihr Abgeordneter Stephan Brandner spricht von Ideologie und Irrsinn und formuliert seine Angst vor Begriffen wie Oberinbürgerinmeisterin, die unweigerlich kommen werden, wenn man das nicht sofort verbietet. Er weiß aber noch ein wichtiges Argument gegen das Gendern: „Denken Sie mal an den Regenwald“, sagt er. „Wieviel Papier kann man sparen, wenn man auf das Binnen-I verzichtet.“ Philipp Amthor antwortet für die Unionsfraktion und beklagt die Konstante, „dass wir uns Donnerstagsabends immer mir Ihrem Klamauk beschäftigen müssen, Herr Brandner.“ Dabei hält er das Thema durchaus für eine parlamentarische Debatte wert, nur halt nicht jetzt. Es ist ihm aber auch wichtig mitzuteilen, dass die meisten Bürger gendergerechte Sprache ablehnen „und die meisten Bürgerinnen auch.“

Die Frauen der Oppositionsparteien einigen sich darauf, dass die Grüne Ulle Schauws spricht. Die anderen geben ihre Reden zu Protokoll. Man muss nun wirklich nicht über jedes Stöckchen springen. Außerdem bringt das wieder einige Minuten Ersparnis. Schauws weist darauf hin, dass niemand die gendergerechte Sprache zur Pflicht machen will und wundert sich, dass das Thema Männer so triggert. Das Ende der Tagesordnung wird nun mit 4.26 Uhr angegeben.

Während die namentliche Abstimmung über die Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Kosovo und vor der libanesischen Küste läuft, wird nochmal über Nachhaltigkeit und Innovation debattiert. Es geht um elf Anträge der FDP und fünf der AfD zur Umwelt- und Verkehrspolitik. Der Inhalt ist unerheblich, da sie ohnehin abgelehnt werden. So geht es allen Initiativen der Opposition. Manche Ideen finden sich später in Gesetzesinitiativen der Regierung wieder. Diese werden es aber nicht mehr schaffen. Auch die SPD-Politikerin Ulli Nissen hält eine Abschiedsrede. Alle anderen Redner bewerben sich offenbar für eine Wiederwahl, sie geben ihre Reden zu Protokoll. Vizepräsident Hans-Peter Friedrich von der CSU muss nun den Aufzählungsmarathon bewältigen.

Kurz nach ein Uhr wird es leiser im Plenum

Es ist kurz vor Mitternacht, der Zeitplan sieht das Ende jetzt bei 3.40 Uhr, wird später aber auf 3.50 Uhr korrigiert. Nach dem Abschluss der letzten namentlichen Abstimmungen über die Bundeswehreinsätze leert sich das Plenum merklich. Kurz vor ein Uhr sinkt die Aufmerksamkeit im Plenum erheblich. Stundenlang haben die meisten Abgeordneten zumindest den Rednern der eigenen Fraktion zugehört, jetzt haben die meisten ihr Handy vor der Nase. Eine signifikante Zahl von MdB hat den Kopf auf die Hände gestützt. Selbst der Geräuschpegel wird geringer. Niemand hat offenbar mehr große Lust zum Plaudern. Die AfD hat auch schon lange keine Zwischenrufe mehr von sich gegeben.

Die Abschiedsrede der SPD-Abgeordneten Mechthild Rawert weckt sie wieder etwas auf. Rawert endet mit dem Appell, dass es endlich ein paritätisch besetztes Parlament geben muss und schließt mit dem Zitat von Claire Waldoff: „Raus mit den Männern aus dem Reichstag! Raus mit'n Männern aus'm Reichstag. Und raus mit'n Männern aus'm Landtag. Wir machen draus ein Frauenhaus.“ Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber noch steht die Änderung des Regionalisierungsgesetzes, eine Änderung der Geschäftsordnung des Bundestages, der Schutz vor digitalem Stalking, Änderungen der Strafprozessordnung, die Modernisierung des Personenschaftsrechts, das Umweltstatistikgesetz und das Staatsangehörigkeitsgesetz auf der Liste.

Um 1 Uhr wird es deutlich kühler im Hohen Haus. Das soll vielleicht das Einnicken der Politiker verhindern, die leichte Zugluft ist aber unangenehm. Auch die Polstersitzbänke auf der Pressetribüne fühlen sich jetzt irgendwie unbequem an. Die letzten Zuschauer sind längst gegangen. Nur die Kinder des CDU-Abgeordneten Heribert Hirte nehmen dort später noch mal Platz. Auch er hält heute Nacht seine letzte Rede.

Dagmar Ziegler, sie ist schon wieder an der Reihe, schnurrt jetzt die Titel der 16 Anträge und Gesetzesentwürfe, die allein zum Mietrecht abgestimmt werden, mit beachtlicher Geschwindigkeit herunter. Jede Wette, dass sie den Marathon allein dadurch mindestens eine ganze Stunde abkürzt.

Geburtstags-Glückwünsche für Patrick Sensburg, den Friedrich Merz ausgebootet hat

Kurz vor halb zwei gratuliert sie dem CDU-Abgeordneten Uhr Patrick Sensburg zum 50. Geburtstag. Er freut sich sichtlich und dankt allen für die gute Zusammenarbeit. Er kehrt nicht ins Parlament zurück, weil ihm bekanntlich Friedrich Merz seinen Wahlkreis im Hochsauerlandkreis wieder abgeknöpft hat.

Um zwei Uhr ist endgültig klar, dass die Bänke der Zuschauer- und Pressetribünen keinesfalls fürs stundenlange Verweilen geeignet sind. Der Rücken schmerzt. Womöglich sind die lilafarbenen Stühle der MdBs nicht viel bequemer. Im Plenum wird es nämlich wieder nickelig. Der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz versichert den anderen Fraktionen, man werde ihnen auch in den nächsten vier Jahren „das Leben zur Hölle machen“. Es wird kurz laut im Parlament. Noch fünf Tagesordnungspunkte.

Einer davon ist eine Änderung der Strafprozessordnung. Künftig dürfen Verdächtige erneut vor Gericht gestellt werden, wenn es um schwerste Straftaten geht, für die es neue Beweise gibt. Die Grünen-Abgeordnete Canan Bayram hält das für verfassungswidrig, die AfD hat kein Problem. Alle anderen geben ihre Reden nur zur Protokoll. Dagmar Ziegler ist noch fit wie ein Turnschuh. Sie handelt zackig die letzten Tagesordnungspunkte ab. Nur die AfDler gehen jetzt noch zum Rednerpult. Einige grüßen süffisant mit "Guten Morgen". Um 2.30 Uhr dann beendet die Vizepräsidentin die Sitzung: "Bitte noch mal schön duschen und frisch um 9 Uhr wieder hier sein." Bi nnen weniger Minuten haben die Abgeordneten den Saal verlassen. Die Saaldiener räumen die Unterlagen von den Tischen. Dann ist wirklich Schluss.