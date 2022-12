Zwölf Todesfälle nach Covid-19-Impfungen gemeldet In Berlin wurden bislang zwölf Todesfälle nach Covid-19-Impfungen gemeldet. Es lasse sich jedoch aus diesen Verdachtsfällen nicht ableiten, dass die Impfung ... dpa

Berlin -In Berlin wurden bislang zwölf Todesfälle nach Covid-19-Impfungen gemeldet. Es lasse sich jedoch aus diesen Verdachtsfällen nicht ableiten, dass die Impfung auch die Todesursache war, erklärte Wissenschaftsstaatssekretärin Armaghan Naghipour (parteilos) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Gunnar Lindemann (AFD). Gesundheitsämter müssen Verdachtsfälle einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung melden. Das schreibt das Infektionsschutzgesetz vor. In Berlin werden die Fälle dem Landesamt für Gesundheit und Soziales gemeldet.