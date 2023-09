Berlin -Bundespolitiker und Flüchtlingsorganisationen erwarten, dass durch die innenpolitischen Spannungen in der Türkei bald deutlich mehr Asylsuchende von dort nach Deutschland kommen werden. Schon in der ersten Hälfte dieses Jahr stieg die Zahl der Neuankömmlinge: Bis Ende Juni ließen sich rund 2000 Türken hierzulande erstmals als Schutzsuchende registrieren – gut 800 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dieser Zeitung mit.

Noch stärker stieg die Zahl der Asylanträge von Türken: 2016 sind es mit rund 1700 Anträgen bereits jetzt so viele wie im gesamten Vorjahr. Laut Bamf liegt das aber auch daran, dass 2015 Anträge vorgezogen wurden, die schnell entschieden werden konnten.

Asylsuchende sind überwiegend Kurden

Die Asylsuchenden aus der Türkei waren überwiegend Kurden, die vor den Militäreinsätzen in ihren Gebieten flohen, mit denen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kurdische Aufstände niederschlagen will. Der Anteil der Anerkannten Anträge sank 2016 dennoch von 14,7 auf 6,7 Prozent.

Das könnte sich angesichts der „Säuberungswellen“, die Erdogan angekündigt und begonnen hat, bald ändern. So erwartet Pro Asyl, dass viele Intellektuelle und Akademiker ins Ausland fliehen. Die Entlassungen und Verfolgungen glichen für viele einer Existenzvernichtung.

Politiker aller Lager sprachen sich bereits dafür aus, politisch verfolgten Türken Asyl anzubieten. „Wir erwarten, dass Menschen kommen, die von der Herrschaft von Erdogan und seiner Partei verfolgt werden“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im ZDF. „Das muss man dann nach rechtsstaatlichen Prinzipien bewerten“, zu denen das individuelle Asylrecht zähle.

Bundespolitiker fordern scharfe Konsequenzen

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte dieser Zeitung: „Es hat schon eine besondere Ironie, dass wir aus einem Land, das uns die Flüchtlinge vom Leib halten soll, vielleicht bald selbst immer mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen.“ Er befürchte, „dass es in der Türkei ein Ende mit Schrecken geben wird“. Er forderte ein Programm für die gezielte Aufnahme von türkischen Oppositionellen.

Inzwischen fordern immer mehr Bundespolitiker scharfe Konsequenzen. Es sei „nicht akzeptabel, einen Partner im Verteidigungs- und Wertebündnis Nato zu haben, der nicht demokratisch verfasst ist“, sagte CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt der Rheinischen Post. Der Fraktionschef der EVP im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), forderte, sich „vom Ziel der EU-Vollmitgliedschaft verabschieden.“ So sieht es seit dem Putsch auch eine Rekordzahl der Deutschen: 87 Prozent der Befragten sprachen sich in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer gegen eine EU-Mitgliedschaft des Landes aus.

Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) will zudem ein Ende der „Heranführungshilfen“: EU-Milliarden, mit denen Kandidaten im Beitrittsverfahren unterstützt werden. Zudem wird über das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei debattiert. Nicht nur der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, sondern auch Grünen-Chefin Simone Peter forderte, die EU müsse ihren Türkei-Deal sofort stoppen.

Die SPD widerspricht solchen Aussagen: „Bei aller berechtigter Kritik an Erdogan: Wir müssen aufpassen, dass wir die Türkei nicht als Nato-Partner verlieren“, sagte etwa SPD-Außenpolitiker Niels Annen der Bild-Zeitung. „Ein Austritt der Türkei hätte unabsehbare Folgen - auch für unsere Sicherheit.“

Auch die Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, Michelle Müntefering (SPD), rief zum Festhalten am Dialog auf: Erdogans Maßnahmen hätten „mit Demokratie und Rechtsstaat nur noch wenig zu tun“, sagte sie dieser Zeitung. „Anstatt zusammen zu führen und zu einen, isoliert er die Türkei mit seinem autokratischen Kurs mehr und mehr - und führt sie weg von Europa.“ Doch gerade der Bundestag müsse sich nun für Austausch und Verständigung mit dem türkischen Parlament, aber auch der Zivilgesellschaft engagieren. „Ich bin überzeugt, es muss diesen Dialog auch nach den Ereignissen der letzten Tage weiterhin geben“, sagte sie.