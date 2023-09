Rosenheim -Die Bundespolizei hat auf einem aus Italien kommenden Güterzug am Bahnhof im bayerischen Rosenheim unter anderem eine hochschwangere Frau gefunden. Die 21-Jährige sei am Dienstag zusammen mit drei Männern aus Afrika im Innern eines Containers unerlaubt eingereist, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Nach eigenen Angaben sei sie im achten Monat schwanger. Vorsorglich wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei nahm die Frau und die drei Männer in Gewahrsam. Auf einem zweiten Güterzug entdeckten die Beamten zwei weitere Männer aus Afrika, die ebenfalls in Gewahrsam genommen wurden.

Die fünf Männer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren mussten Deutschland „mangels Interesse an Schutz oder Asyl“ den Angaben zufolge bereits wieder verlassen. (afp)