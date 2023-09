Polizei geht bislang nicht von Brandanschlag auf Flüchtlingsheim in Nauen aus

Ein verbranntes Stück Holz auf dem Gelände einer geplanten Flüchtlingsunterkunft hat im brandenburgischen Nauen die Polizei auf den Plan gerufen. Die Ermittler haben derzeit jedoch keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. „Wir gehen derzeit nicht von einem versuchten Brandanschlag aus“, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion West am Donnerstag. „Uns fehlen dazu konkrete Hinweise.“

Die verrußte Leiste war am Mittwoch in der Nähe einer Traglufthalle gefunden worden. Sie lag etwa 10 Meter von einem Absperrzaun entfernt, zur Traglufthalle waren noch 14 Meter Distanz.

Möglicherweise könne der Fund auch mit Bauarbeiten auf dem Gelände zusammenhängen, sagte die Sprecherin. „Zum Umstand, wie lange die Leiste dort lag und wie sie dort hingelangt ist, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Nach ersten Ermittlungen erscheint die Leiste - auch aufgrund der Entfernung zur Traglufthalle - aber nicht geeignet, einen Schaden an der Halle hervorrufen zu können.“

Polizei: "Wir spielen das nicht herunter"

Die Polizeisprecherin betonte: „Wir spielen das nicht herunter.“ Die Polizei sei sensibilisiert. Ende August 2015 hatte es in Nauen einen Anschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in einer Turnhalle gegeben. Das Gebäude war damals niedergebrannt. In der vergangenen Woche waren die mutmaßlichen Brandstifter verhaftet worden. Als ihr Kopf gilt der Nauener NPD-Stadtverordnete Maik Schneider.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In die Turnhalle in Nauen sollten eigentlich Flüchtlinge ziehen. Sie brannte im August 2015 vollständig aus. dpa/Julian Stähle

Das Tragluftgebäude soll die abgebrannte Unterkunft ersetzen. Aktuell ist sie noch nicht bezugsfertig. Die Sporthalle, die eigentlich als Unterkunft dienen sollte, wird derzeit abgerissen. (dpa)