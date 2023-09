Euskirchen -Die Spur von 20 Tonnen gestohlener Schokolade führt aus Hessen ins Rheinland - in Euskirchen entdeckte die Polizei nach eigenen Angaben einen entwendeten Kühlanhänger. Das Fahrzeug war allerdings leer. Als Diebe den Anhänger Mitte August rund 250 Kilometer entfernt in Mittelhessen stahlen, war er noch mit Nutella, Überraschungseiern und anderen Süßigkeiten beladen gewesen. Die Zugmaschine fanden die Fahnder mit leerem Tank in der Ruhr-Stadt Wetter, wie die Polizei in Marburg am Donnerstag mitteilte.

Die Täter, wie ihre Beute bislang verschwunden, hatten es einem Polizeisprecher zufolge wohl auf Lebensmittel abgesehen. Unklar sei, ob sie wussten, dass in dem Kühlanhänger tonnenweise Schokolade im Wert von bis zu 70 000 Euro war. Die Diebe hätten ihren Schoko-Coup aber vorbereitet: Im hessischen Weimar stahlen sie den Lastwagen, koppelten dessen Anhänger im nahen Kirchhain ab und später in Neustadt den Kühlanhänger an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Zugfahrzeug, die Anhänger oder ein ungewöhnliches Umladen beobachtet haben. (dpa)