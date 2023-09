Ein Polizeieinsatz, wie ihn nur der ewige Hochsommer schreibt: In Mittelfranken rückten Beamte aus, um ein Schaf zu retten, dass zu ertrinken drohte – weil es in den Pool gesprungen war. Dort sog sich seine Wolle mit Wasser voll, so dass es beinahe unterging.

Die Beamten posteten nun auf Twitter ein Foto von der ungewöhnlichen Rettungsaktion. Und sie lieferten die Lösung für das Problem gleich mit: „Uniform ausziehen und trächtiges Schaf retten“.

Einsatz mit Happy End

Kurz nach der Rettungsaktion brachte das Schaf übrigens drei Lämmer zur Welt. Und die Kollegen „konnten sich bei der Hitze abkühlen“. (red)

