Köln -Der von Protesten begleitete AfD-Parteitag in Köln ist beendet. Bis zum Schluss war die Kölner Polizei mit vielen Kräften im Einsatz, da Krawalle befürchtet wurden. Die angemeldeten Kundgebungen und Aufzüge gegen den AfD-Parteitag waren am Samstag und Sonntag weitgehend störungsfrei.

„Ich bin den vielen Menschen dankbar, die mit ihrem bunten Protest zu diesem Verlauf beigetragen haben. Dadurch haben sie der Polizei die Arbeit erleichtert“, sagte Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies am Sonntagnachmittag

Die befürchteten Ausschreitungen bei den Anti-AfD-Protesten am ersten Tag des Treffens der AfD in Köln waren ausgeblieben: Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag friedlich gegen den zweitägigen Bundesparteitag der Rechtspopulisten in Köln, wie die Polizei mitteilte. Einige linksautonome Aktivisten zeigten sich am Sonntag enttäuscht davon, nicht mehr Demonstranten mobilisiert haben zu können.

Auseinandersetzungen gab es jedoch zum Auftakt des AfD-Kongresses, als linksgerichtete Demonstranten die Delegierten und Polizeibeamte angriffen. Die insgesamt eingesetzten 4000 Polizisten hatten die Lage aber jederzeit im Griff. Teils gewaltbereite Demonstranten aus dem linksextremen Spektrum versuchten vor Beginn des AfD-Parteitags am Samstagmorgen, den Delegierten den Weg zum Tagungshotel am Heumarkt in der Kölner Innenstadt zu versperren.

Wiederholt Rangeleien

Polizisten eskortierten AfD-Mitglieder zu den Durchlass-Stellen unweit des stark gesicherten Hotels. Dabei kam es wiederholt zu Rangeleien. Zwei Beamte wurden einem Polizeisprecher zufolge bei Attacken von Gegendemonstranten verletzt. Die Polizei berichtete zudem von Steinwürfen auf Einsatzkräfte und setzte Reiterstaffeln ein.

Nach vorläufigen Polizeiangaben wurden fünf Menschen in Gewahrsam genommen. Ebenfalls am frühen Samstagmorgen zündeten Demonstranten auf einer Kreuzung im Stadtteil Deutz Reifen an, die die Polizei jedoch schnell löschen konnte. In der Kölner Südstadt brannte ein Auto aus, das laut Polizei möglicherweise ebenfalls von Demonstranten angezündet worden sein könnte.

Fensterscheibe zerstört

Am Samstagnachmittag zerstörten Gewaltbereite in der Kölner City eine Fensterscheibe eines Schnellrestaurants und die Eingangstür einer Bank. Friedlich verliefen die Kundgebungen und Demonstrationen, die von mehreren Bündnissen im Kölner Stadtgebiet angemeldet worden waren. An einer Protestveranstaltung der Initiative „Köln stellt sich quer“ auf dem Heumarkt nahmen Schätzungen zufolge deutlich mehr als 10.000 Menschen teil. Zu einer Kundgebung für Vielfalt und Toleranz hatte auch das Festkomitee Kölner Karneval aufgerufen. Zu der Veranstaltung am Rande der Innenstadt - fernab des AfD-Tagungshotels - strömten nach Angaben der Karnevalisten 15.000 Menschen.

Frauke Petry auf dem Bundesparteitag der AfD in Köln dpa

Zu den Mitwirkenden zählten zahlreiche bekannte Musikgruppen aus der Domstadt. Auch zum Abschluss des AfD-Kongresses am Sonntag hielt die Polizei ihre scharfen Sicherheitsvorkehrungen aufrecht. Das Tagungshotel blieb von einem starken Polizeiaufgebot hermetisch abgesperrt, eine benachbarte Rheinbrücke war weiterhin für den Verkehr komplett gesperrt. Allerdings waren für Sonntag nur noch zwei kleinere Demonstrationen angemeldet.

Schon Wochen im Voraus hatte die Polizei Köln über den Einsatz informiert. Unter anderem erhielten 53.000 Haushalte Informationsschreiben per Post. Trotzdem sorgten die wegen der Protestaufzüge gesperrten Straßen bei Geschäftsleuten und der Kölner Bevölkerung für erhebliche Einschränkungen.

Mit E-Mails und in persönlichen Gesprächen wurden Dachverbände und Inhaber von Geschäften in der Kölner Innenstadt informiert. Beim Bürgertelefon der Polizei Köln gingen mehr als 3500 Anrufe überwiegend zur Verkehrssituation ein. Über Facebook und Twitter informierten die Beamten des Social-Media-Teams der Polizei Köln. Sie entlarvten unter anderem gezielte Falschmeldungen und klärten diese auf.

Der Kölner Stadt-Anzeiger begleitet die Demos und Einsätze in Köln mit einem Newsticker. (afp, dpa, kd, red)