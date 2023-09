Köln -Ein paar Tage lang müssen sich die meisten im neuen Jahr erst daran gewöhnen: An das Ende des Datums gehört nun eine neue Jahreszahl. Wer diese gerne abkürzt und nur die letzten beiden Ziffern verwendet, sollte in diesem Jahr besonders wachsam sein. Und sich dieses Verfahren am besten abgewöhnen.



Es hört sich abstrus an, doch Verbraucherschützer warnen tatsächlich davor, die Jahreszahl 2020 mit einer einfachen „20“ abzukürzen. Der Grund ist ganz einfach: Betrüger könnten es leicht haben, Dokumente nachträglich zu fälschen, indem sie aus der „20“ beispielsweise eine „2019“ machen.



Betrüger könnten versuchen, doppelt zu kassieren

Ira Rheingold, Geschäftsführer der Vereinigung von Verbraucherrechtsanwälten in den USA, sagte der Zeitung „USA Today“: „Sagen wir, Sie haben Zahlungen ab dem 15.1.20 zugestimmt. Ein Betrüger könnte es theoretisch so verändern, dass Sie seit dem 15.1.2019 dazu verpflichtet sind und versuchen, das zusätzliche Geld einzutreiben.“



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch in der Zukunft könne die Abkürzung des Datums zu Problemen führen. Ein Scheck, der auf den „1.2.20“ datiert sei, könnte plötzlich das Datum „1.2.2021“ bekommen – und ein Betrüger auf diese Weise zweimal kassieren. Die Polizei des US-Bundesstaates Maine machte sogar in einem Facebook-Post auf die Gefahr aufmerksam. (tli)