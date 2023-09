Mainz -Sommerzeit ist Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Gerade jetzt hat die Polizei in ganz Deutschland mit ungebetenen Gästen zu kämpfen. In Mainz hat die Polizei nun vor einer ganz besonderen Einbruchsmasche gewarnt.

Was war passiert? In einer Wohnsiedlung hatte sich ein unbekannter Mann in der Mittagszeit an der Eingangstür aufgehalten, aber nicht geklingelt. Stattdessen klemmte er ein Schaumstoffteil in die Tür, das erst durch Öffnen der Türe auf den Boden fällt.

Schaumstoffteil wirft Fragen auf

Die aufmerksamen Hausbewohner bemerkten beim Öffnen der Türe das heruntergefallene Schaumstoffteil, waren skeptisch und alarmierten die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Plastikteilen an den Haustüren.



Einbrecher nutzen die Schaumstoffteile als Test, um sich zu vergewissern, ob die Bewohner tatsächlich zuhause oder im Urlaub sind.



Nach einigen Tagen kehren sie wieder an den Ort zurück, klemmt das Teil immer noch an der Tür, könnten sie die Gunst der Stunde nutzen und das Haus oder die Wohnung leer räumen.



Die Polizei bittet die Präparierungsgegenstände spurenschonend zur Seite zu legen. (red)