Düsseldorf -Henrik Schuckmann war nah dran – und irgendwie auch nicht. Der Polizeibeamte war in der Kölner Silvesternacht als Leiter einer Befehlsstelle für Altstadt und Ringe zuständig. Am Montag war er als Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geladen. Mit drei Kollegen saß er in der Silvesternacht im Führungsfahrzeug an der Deutzer Brücke und war vor allem für die Informationsweitergabe zwischen Ortskräften und Führungsebene verantwortlich. Auch er konnte nicht bestätigen, dass es einen speziellen Auftrag gegeben hat, Sexualdelikte zu verhindern.

Zudem beschrieb er, dass an Silvester teilweise das Funk- und Telefonnetz ausgefallen sei – das Netz sei bei größeren Gruppen oft überlastet. Um 23.37 Uhr gab es für etwa fünf Minuten kein Netz, um 0.05 Uhr für zehn und um 0.22 Uhr nochmals für fünf Minuten. Zusätzlich fiel auch der Funk um 0.22 Uhr aus – warum ist unklar.

Funkverkehr ist oft überlastet

Zusätzlich wurden auch Diensthandys genutzt, obwohl es eine Anweisung gibt, dies zu unterlassen. Man telefoniere teils per Handy, um den Funkverkehr zu entlasten, sagte Schuckmann. Alle relevanten Dinge würden nachdokumentiert. Ausschuss-Vorsitzender Peter Biesenbach (CDU) antwortete, dass es an diesem Punkt problematisch werde: „Die relevanten Dinge sind nicht dokumentiert.“

Burkhard Jahn, Fußstreifenbeamter am Dom, wurde ebenfalls als Zeuge gehört. Er war über den Jahreswechsel nicht vor Ort, konnte aber von seinen Einsatzerfahrungen berichten. So nannte er den Bereich in seinem Erfahrungsbericht zu Silvester 2014 bereits einen „Hotspot“: Es sei einfach sehr voll gewesen, es gab Gedränge – wie zu vielen großen Events in der Stadt. „Saufen, krakeelen, an den Dom pissen, in den Dom böllern, Obdachlose belästigen – das ist asoziales Verhalten“, fasste Jahn seine Erfahrungen im Ausschuss zusammen.

Er habe damals empfohlen, den Dom-Bereich gesondert im Blick zu haben. Auch, dass die Hohenzollern-Brücke mehr frequentiert werde als die Deutzer Brücke, sprach er in seinem Bericht an. „Es ist nicht immer schön, recht zu behalten“, sagte Jahn.

Weiter Rätsel um Anruf

Gab es am 1. Januar einen Anruf einer Landespolizei-Oberbehörde auf der Kölner Kriminalwache mit der Aufforderung, das Wort „Vergewaltigung“ aus einem internen Bericht zu streichen? Das sagt der Kriminalbeamte, der den Anruf entgegengenommen haben will – das Ministerium bestreitet. Anhand der Telefondaten wird sich das Rätsel wohl nicht lösen lassen. Laut Innenministerium werden für Gespräche innerhalb des polizeiinternen Netzes keine Verbindungsdaten aufgezeichnet. Andere Festnetzverbindungen könnten technisch bedingt nur rückwirkend bis zum 3. Januar nachvollzogen werden. (ts)