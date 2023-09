Hagen -Erst mit einem Warnschuss hat sich ein Polizist in Hagen gegen vier gewalttätige Jugendliche wehren können. Der Beamte einer Zivilstreife verfolgte am Donnerstagabend vier mutmaßliche Randalierer.



Als er nach kurzer Verfolgung einen 14-Jährigen stellen konnte, habe der Gefasste gemeinsam mit den anderen drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren auf den Beamten eingeschlagen und eingetreten. Der am Boden liegende 29-Jährige sei mehrfach am Kopf und am Oberkörper getroffen worden und habe daraufhin einen Warnschuss aus seiner Dienstpistole in die Luft abgefeuert, teilte die Polizei am Freitag mit.



Die drei älteren Jugendlichen flohen zunächst, wurden dann aber ebenfalls festgenommen. Der 29-jährige Polizist kam in ein Krankenhaus. (dpa)