Kann man zwei Menschen gleichzeitig lieben? In ihrem Roman „Experiment Liebe“, der am 15. August erscheint, geht Autorin Jana Feuerbach genau dieser Frage nach. „Es gibt zu viele einzigartige Menschen, um nur einen davon zu lieben“, sagt sie, „mein Ideal ist, einen Mann und eine Frau gleichermaßen zu lieben“. Wie gut sie weiß, wovon sie spricht, erzählt sie im Interview.

Frau Feuerbach, Sie haben einen Roman über eine Dreiecksbeziehung geschrieben. Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit einer Liebe zu dritt gemacht?

Ich lebe seit sieben Jahren in einer Beziehung mit dem besten Mann der Welt. Allerdings verliebe ich mich in mehr als einen Menschen, seit ich zwölf Jahre alt bin.

Eines Tages lernten wir eine Frau kennen, die wie ich polyamourös veranlagt ist. Sie lebte wie ich in einer Beziehung mit einem wunderbaren Mann. Wir trafen uns häufiger zu viert. Die Chemie stimmte. Wir unterhielten uns darüber, wann und unter welchen Umständen Polyamory gelingen kann, und loteten vorsichtig aus, was zwischen uns vieren möglich wäre.

Sie sagen, das sei die schönste und aufregendste Zeit ihres Lebens gewesen. Wieso?

Autorin Jana Feuerbach, geboren 1983, schreibt SM-Geschichten, Kolumnen und Romane. privat

Fast jeder Mensch kennt wohl das Gefühl, hin und wieder bei einem anderen Menschen als dem festen Partner Bauchkribbeln zu verspüren. Das gehört wohl zu den Dingen, über die man nicht reden darf. Wahre Liebe gilt nur einem Menschen zu gleichen Zeit und sollte im Idealfall ein Leben lang unverändert bleiben, nicht wahr? Das ist es, was man uns von Kindheit an beibringt. Wenn man das nicht schafft, ist man irgendwie gescheitert und schämt sich vor den Leuten, deren Beziehung scheinbar ohne Seitensprünge und ernsthafte Konflikte schon viel länger läuft und funktioniert.

Was war so aufregend?

Manche Dinge erzählen sich leichter, wenn man nicht ganz nüchtern ist. Wenn ich etwas von nackter Haut und SM sage, klingt es zu frivol, auch wenn ich gern über solche Dinge rede oder schreibe. Eigentlich ging es um Liebe. Da waren diese einzigartige Frau und dieser einzigartige Mann, und je tiefer meine Gefühle für den einen wurden, desto weiter ging mein Herz auch für den anderen auf. Für mein Buch habe ich versucht, dieses Gefühl einzufangen. Anders als in meinem Leben gibt es darin ein Happy End.

Wie sind Ihre beiden Partner mit der Situation umgegangen?

Sie mochten sich. Wir haben in den ersten Monaten weit mehr geredet als gekuschelt. Es kann nur funktionieren, wenn jeder das Recht hat, von seinen Ängsten und Sorgen zu erzählen und ernstgenommen wird.

Gab es keine Eifersucht?

Doch. Auch bei mir. Wenn meine Liebste und mein Liebster zusammen auf dem Sofa saßen, eng beieinander, während ich zum Beispiel den Tisch für uns alle gedeckt habe, gab es manchmal diesen Stich in meinem Herzen. Sie waren glücklich und ich war nicht dabei. Das tat weh. Niemand fühlt sich gern ausgeschlossen.

Wenn man mit einem Mann und einer Frau zusammen ist, wo sind die Unterschiede, wie funktioniert das?

In der Praxis treten solche Fragen in den Hintergrund, denke ich. Wenn ein Mensch mich verzaubert, liegt es immer an diesem speziellen Individuum. Sexuell gestalten sich Begegnungen mit einer Frau oder einem Mann natürlich unterschiedlich.

In 'Experiment Liebe' sind Zeynep und Marisa seit Jahren beste Freundinnen. Die beiden teilen die tiefe Vertrautheit, die aus Gemeinsamkeiten entsteht, auch wenn diese Vertrautheit erotisch ein wenig aufgeladen ist. Jonte dagegen, Zeyneps neuer Freund, kommt neu in ihr Leben und bringt alles durcheinander. Ihn fasziniert ihre Mischung aus Unsicherheit, Charisma und ihre lebendige Art, Geschichten zu erzählen. Zeynep braucht eine Weile, um sich einzugestehen, dass sie tatsächlich beide liebt, auch wenn sie sich sexuell etwas stärker zu Männern hingezogen fühlt.

Warum Feuerbach auch Sadomaschismus prickelnd findet

Jana Feuerbach liebt es, ihre Gäste bei Lesungen zum Beispiel in Erotikklubs zu verzaubern. privat

Sie sagten gerade, sie praktizierten SM, also Sadomasochismus…

Ich liebe SM genauso, wie ich zärtliche Momente und stundenlanges Kuscheln brauche. Für mich ist das kein Widerspruch. Bei romantischen und erotischen Begegnungen geht es darum, einen anderen Menschen (oder zwei) so intensiv wie möglich wahrzunehmen und gemeinsam zu fliegen. Ob es eine zarte Berührung zweier Fingerspitzen ist, ein Tropfen Wachs, der die Haut entzündet… Immer geht es um Vertrauen und Intimität und darum, einen Menschen zu erforschen und sich von ihm verzaubern zu lassen.

Sie beschreiben die Liebe zu dritt als Sprengstoff, Frühlingswind und Zuckerwatte-Explosion... Wieso ging die Beziehung in die Brüche?

Warum scheitern Liebesbeziehungen? Es gibt nie nur den einen Grund. Am Tag nach der Trennung ging ich zur Arbeit und musste mich benehmen, als wäre nichts gewesen, obwohl ich mich am liebsten die ganze Zeit in der Toilette eingeschlossen und geheult hätte. Am Abend hat mich mein Freund in den Arm genommen und mir den Rücken gestreichelt, während ich geweint habe. Es fühlte sich an, als wäre nur die Hälfte von mir zurückgeblieben, obwohl wir doch trotzdem noch zu zweit waren. Keine Ahnung, ob man sich das von außen so vorstellen kann. Liebeskummer ist grausam. Er tut um keinen Deut weniger weh, wenn man noch einen weiteren Menschen hat, den man liebt und der diese Liebe erwidert.

Warum erzählen sie so gern darüber, auch in Ihren Büchern?

Polyamory ist verbreiteter, als viele glauben, aber man hört wenig darüber. Wenn man ein Buch darüber in die Hände nimmt, ist es vermutlich ein Ratgeber, und danach greift man eher, wenn man in einer konkreten Situation ist. Es gibt so gut wie keine 'normalen' Geschichten, die von Menschen erzählen, die auf diese Weise lieben. Das finde ich sehr schade.

Ich wollte eine Geschichte erzählen, die davon handelt, wie drei Menschen die Schwierigkeiten durchleben, die zu jeder beginnenden Liebesbeziehung gehören, und es am Ende schaffen. Etwas zum Träumen, über ganz normale Leute von nebenan, die genauso einzigartig sind wie jeder von uns. Eine Geschichte über eine ungewöhnliche Liebe, die am Ende tatsächlich funktioniert. (lha)

Jana Feuerbach: Experiment Liebe, Schwarzkopf & Schwarzkopf, 9,99 Euro. Erhältlich ab 15.8.2016.