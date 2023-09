Gersfeld -Ein Gleitschirmflieger ist bei einem Flug über die Wasserkuppe in der Rhön in einem Baum gelandet. Wie die Polizei in Fulda am Montag mitteilte, blieb der 59 Jahre alte Mann unverletzt.

Die Feuerwehr befreite den Sportler mit einer Drehleiter aus dem dichten Geäst. Der Paraglider hatte sich am Sonntagabend nach Angaben des Flugcenters möglicherweise mit der Höhe verschätzt und war in den Baum neben der Landewiese hineingeflogen.

Dies sei nichts Ungewöhnliches, hieß es bei dem Flugcenter. (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: