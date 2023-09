Lyon -Ronaldo gegen Bale. Die Fußball-Welt spricht nur vom Superstar-Duell im ersten EM-Halbfinale – doch der Waliser Anführer fiebert schon einem möglichen Endspiel gegen Deutschland entgegen. Erst will Gareth Bale mit dem Sensations-Debütanten den Titeltraum von Portugals Cristiano Ronaldo beenden und dann Revanche für den Spott seines deutschen Teamkollegen von Real Madrid nehmen. „Ich erinnere mich, dass Toni Kroos vor dem Turnier gesagt hat, dass wir nur drei Spiele vor uns haben – also wäre es schön, ihn nun im Finale zu treffen“, sagt Bale vor dem Halbfinale gegen Portugal.

Gareth Bale will auch im Halbfinale gegen Portugal wieder jubeln und freut sich auf Toni Kroos als Gegenspieler im Finale. dpa

Doch vorher warten am Mittwoch (21 Uhr/ARD) in Lyon Ronaldo und dessen portugiesische Mannschaftskollegen. Und die Waliser lassen sich von der bisher durchschnittlichen EM Ronaldos nicht in Sicherheit wiegen. „Ich könnte mit meinen Verteidigern einen Monat lang arbeiten und ihnen einbläuen, wie er zu stoppen ist. Aber er hat immer die Fähigkeit, etwas Besonderes zu machen, er ist nicht zu stoppen“, analysiert Coach Chris Coleman – schickt jedoch gleichzeitig eine Warnung ins portugiesische Lager: „Aber wir haben einen von dieser Sorte auch in unserem Team.“

„Es ist Wales gegen Portugal“

Immer und immer wieder versuchte Bale seit dem 3:1 über Belgien die Bedeutung der sportlichen Privatfehde herunterzuspielen. „Jeder sagt, es heißt: Ronaldo gegen mich, aber es ist Wales gegen Portugal“, betont der fünf Jahre jüngere Angreifer. „Es geht nicht um zwei Spieler. Es sind zwei Nationen im Halbfinale, elf Mann gegen elf Mann. Es nervt mich nicht, es ist irrelevant für mich.“



Viel bedeutsamer für die Waliser sind die Gelbsperren für Verteidiger Ben Davies und vor allem Regisseur Aaron Ramsey. Der Arsenal-Profi glänzte bei diesem Turnier bislang neben Bale als bester Spieler der „Dragons“ und soll wahrscheinlich durch Andy King von Englands Überraschungsmeister Leicester City ersetzt werden. „Es ist schrecklich für sie. Es gibt uns sogar noch mehr Motivation“, verspricht Bale, der selbst zur „Erholung“ zuletzt im Teamtraining aussetzte.

Großer Unterschied

Was den Verlauf der bisherigen Europameisterschaft angeht, könnten die beiden Mannschaften unterschiedlicher kaum sein. Während die Portugiesen in ihren bisherigen fünf EM-Spielen noch kein einziges Mal nach 90 Minuten vorne lagen, gewann Wales vier Partien bereits nach der regulären Spielzeit. Bei einem großen Turnier sind sich die Teams bislang noch nie begegnet. Kurz vor der EM 2000 kam es zu einem Testspiel, das die damals favorisierten Portugiesen mit 3:0 gewannen.

Cristiano Ronaldo feiert den Sieg gegen Polen im EM-Viertelfinale. AP

Am Mittwoch soll es anders aussehen – damit die Prophezeiung von Superstar Bale eintrifft. „Es gab die Märchen von Dänemark und Griechenland. Das kann uns auch gelingen“, erinnert er kurz vor dem Halbfinale an frühere Überraschungssieger. „Ich habe komplett dran geglaubt, dass wir etwas erreichen können. Deshalb habe ich meinen Urlaub für den 11. Juli gebucht“ – den Tag nach dem EM-Finale. (dpa)

