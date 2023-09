Altlandsberg -Ob Friedrichstadtpalast oder Kudamm-Party: Diese Pudel sind Stars auf den Bühnen Berlins! Flavio (5), Marley (3), Freya (8), Zippo (4), Dolores (8) und Iduna (4) von Posnas Pudel-Parade standen auch für den berühmten Thierry Mugler auf der Bühne. Frauchen erzog sie zu echten Stars.



Für den Auftritt in der der Show „The Wyld“ im Friedrichstadt-Palast bekamen sie sogar Fan-Post! Dabei haben die Sechs überhaupt keine Star-Allüren. Im Gegenteil: „Normales Trockenfutter und viel Schlaf auf ihren Kissen in Knochenform reichen ihnen fürs Glück“, sagt Jana Posna (46).



Durch Reifen springen ... Bernd Friedel

Fröhlich wuseln die Tiere durchs Wohnzimmer in der Doppelhaushälfte. Wedelnde Schwänzchen, flatternde Ohren, immer nah bei Frauchen bitte. Denn Jana Posna und ihre sechs Pudel sind ein inniges Rudel. „Bei uns wird viel gekuschelt“, sagt Frauchen, Freya (8) streichelnd. „Aber ich bin das WG-Mitglied mit dem Recht zum Füttern.“ Leckerli gibt es reichlich. Arbeit wird in Naturalien bezahlt. „Pudel machen nur, was sie mögen“, erklärt Posna, eine studierte Dramaturgin, ihren Erziehungsstil. „Dafür belohne ich sie.“



... in und auf Tonnen rollen: Die Pudel sind tierische Stars! Bernd Friedel

Von zweimal in der Woche bis zweimal täglich ist Training bei der Truppe angesagt. Ob rechnen oder durch Ringe springen, jeder hat sein Talent. „Wer viel kläfft, lernt rechnen, ein Hund, der oft hochspringt, hüpft durch Reifen.“ Maximal zehn Minuten. Danach sind die Herrschaften erschöpft.

Auf ihre Frisur halten alle. Stylistin ist Frauchen, die hat schließlich Hundefriseurin gelernt. Jeden Morgen ausgiebig eine Stunde lang kämmen, einmal monatlich ab in die Badewanne. Marley aber badet nur einmal jährlich. „Im Sommer, wenn mindestens 30 Grad sind. Sonst trocknen die Troddelhaare nicht.“ Genauso wichtig für seine Frisur sind Rote Bete. Die kriegt er in Chips-Form zum Frühstück. „So bleiben seine Haare braun“, sagt Jana Posna.



Schon als Kind träumte die 46-Jährige von Pudeln. Hatte bald einen, dann drei, heute sind es sechs. Die als „Posnas Pudel Parade“ über die Bühnen tingeln.



Infos: www.posnas-pudel.com