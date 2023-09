Berlin -„Ja! Wir haben gewonnen! Jetzt schickt sie zurück!“ In dicken, weißen Lettern prangen diese Sätze auf dem T-Shirt eines Mannes. Ein Foto von ihm, das am Wochenende im englischen Romford entstanden sein soll, macht im Internet die Runde. Denn der Mann ist wohl nicht der einzige, der das Votum für einen Brexit so interpretiert: Seit am Freitag das Ergebnis des Referendums über einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bekannt gegeben wurde, berichten viele Menschen in den sozialen Netzwerken über ihre Erfahrungen mit rassistischen Kommentaren und sprechen von einem zunehmend feindlichen Klima.

Rassistische Beschimpfungen

Im Kurznachrichtendienst Twitter hat sich inzwischen der Hashtag #PostRefRacism (kurz für „Rassismus nach dem Referendum“) für derartige Berichte etabliert. Nutzer beschreiben etwa, dass sie selbst, Verwandte oder Bekannte aufgefordert würden jetzt „nach Hause zu gehen“ oder anderweitig rassistisch beschimpft wurden.

My mother's already been receiving comments at work telling her to 'go to her own county to contribute'. #PostRefRacism — Giada Tschabold (@Jadalaya) 26. Juni 2016

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In the aftermath of #Brexit, neighbours we've never spoken to before confront us with, "Do you even speak English?" #PostRefRacism — Mini Huang (@minyingh) 26. Juni 2016

And so it begins. Just received this text from a number I don't recognise #PostRefRacism pic.twitter.com/iV06tlc2hB — Ash McGregor (@ashmcgregor) 26. Juni 2016

Mum got called 'Paki' for 1st time in 40yrs.@Conservatives have created hostile environment for immigrants & British citizens.#PostRefRacism — Zarina Rahman (@zarinarahman91) 27. Juni 2016

Last night a Sikh radiographer colleague of mine was told by a patient "shouldn't you be on a plane back to Pakistan? we voted you out" — Dr. M. Ali Abbasi (@drmaliabbasi) 26. Juni 2016

Auch britische Journalisten schildern solche Situationen:

Been standing here five minutes. Three different people have shouted "send them home". pic.twitter.com/cVvmYvC73o — Ciaran Jenkins (@C4Ciaran) 24. Juni 2016

This weekend I and my family have witnessed 3 "when are you going home?" Racist incidents aimed at EU citizens here. — Adam Boulton (@adamboultonSKY) 26. Juni 2016

Die Diskussion hat auch die Politik erreicht: Der polnische Botschafter in Großbritannien teilte am Montag mit, man sei „geschockt und tief besorgt“ über „Vorfälle fremdenfeindlicher Beschimpfung“ gegen die polnische Community und andere Menschen mit Migrationsgeschichte in Großbritannien. Der konservative Premierminister David Cameron hat derartige Vorfälle bereits als „verachtenswert“ verurteilt, meldet die BBC. Londons Bürgermeister Sadiq Khan kündigte ein „Null-Toleranz-Vorgehen“ an: „Ich habe unserer Polizei gebeten, besonders wachsam auf jeglichen Anstieg bei Fällen von Hass-Kriminalität zu achten“, wird er in der britischen Presse zitiert.

Überprüfung gestaltet sich schwer

Während der Kampagne vor dem Referendum, wurden immer wieder Ressentiments gegen Migranten und Flüchtlinge geschürt. Diejenigen, die ohnehin so dachten, sähen sich vom Ergebnis der Volksabstimmung bestärkt und ermutigt, wird in den sozialen Netzwerken nun vielfach geschlussfolgert.

Zu überprüfen sind die vielen einzelnen Schilderungen nur schwer, da es sich zumeist um Augenzeugenberichte handelt. Britischen Medien zufolge sind die Anzeigen wegen so genannter Hassverbrechen aber auf einer speziellen Webseite der Polizei angestiegen - im Vergleich zu den Wochen davor um 57 Prozent, heißt es. Die Behörden gehen auch einigen Vorfällen bereits nach. Berichten zufolge ermittelt die Polizei etwa wegen einer rassistischen Schmiererei an einem polnischen Kulturzentrum in London oder wegen Flugblättern gegen „polnisches Ungeziefer“, die in der Stadt Huntingdon aufgetaucht sind.