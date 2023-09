Lindenstraße im Fernsehen, das war für Westdeutsche eine beschauliche Familienserie. Lindenstraße in Potsdam, das war für Ostdeutsche eine finstere Adresse: Das im 18. Jahrhundert erbaute Backsteingebäude nutzten erst die Preußen, dann die Nazis, schließlich die Sowjets und bis 1989 die Stasi als Gefängnis.



Heute ist darin eine Gedenkstätte. Dieter Drewitz (71) war hier zu DDR-Zeiten Häftling – und führt heute selbst Besucher durch die Räumlichkeiten.

Von den feuchten, fleckigen Wänden blättert der Putz. Selbst am Tag fällt nur wenig Sonnenlicht durch die vergitterten Milchglasfenster. Betreten schauen die Besucher in die gerade einmal sechs Quadratmeter große Zelle im ehemaligen Stasigefängnis in Potsdam. Von außen ein unscheinbarer Backsteinbau. Doch hier herrschte jahrzehntelang das Grauen für Inhaftierte. Man kann es bis heute nachspüren. Im Keller des Gebäudes wurden zwei Zellen wiederhergerichtet, ansonsten befindet sich alles in dem Zustand, in dem die Stasi es bei der Wende 1989 hinterließ.

Mit eindringlicher Stimme und doch sachlich informierend führt Dieter Drewitz seine Besucher durch die Räumlichkeiten, erzählt Einzelheiten, kennt viele Details. „Zwischen sieben und neun Personen wurden hier eingepfercht, bestenfalls alle 1-2 Wochen konnten die Häftlinge duschen, manchmal aber auch ein halbes Jahr überhaupt nicht“, berichtet der Mann mit dem kantigen Gesicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Noch immer sachlich sprechend, bleibt er vor einem Abschnitt der Wand im düsteren Treppenhaus des Gebäudes stehen und weist darauf. Hier stehen die Namen ehemaliger Gefängnisinsassen. Namen neben einem Fingerabdruck, Beruf, Geburtsdatum, wann verhaftet und zu wie vielen Jahren verurteilt.



Bei einem der Namen erstarren die Besucher – und begreifen schlagartig, warum Dieter Drewitz so detailreich informiert ist. Schwarz auf weiß ist zu lesen: Dieter Drewitz, Student aus Schulzendorf, verhaftet am 15. September 1966, verurteilt am 4. Januar 1967.



Drewitz: „Zum ersten Mal war ich schon 1961 verhaftet worden, ein Jahr vor meinem Abitur, während eines Urlaubs auf Usedom. Die Begründung lautete, ich hätte Nachrichtenübermittlung für westliche Geheimdienste geplant, weil ich ein Gebäude auf der Insel fotografiert hatte.“



Zum zweiten Mal wurde Drewitz 1966 als Student aus der Fachschule für Angewandte Kunst in Berlin heraus verhaftet und inhaftiert. Dieses Mal warf ihm die Stasi vor, er habe Verbindung zu verbotenen Organisationen aufgenommen und Propaganda betrieben. Tatsächlich hatte der damals 23-Jährige zwei Briefe an den amerikanischen, in Westberlin beheimateten Radiosender RIAS geschickt, der im Osten sehr beliebt war.

Diesen Sender stufte die Stasi als feindliche Organisation ein, der Kontakt war streng verboten. Thema des Features von RIAS war übrigens eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands.

Weil Drewitz das vorgefasste Geständnis nicht unterschreiben wollte, wurde er während des Verhörs mehrfach mit einem schweren Buch ins Gesicht geschlagen. „Ich bekam tagelang nichts zu essen und wurde mit Schlafentzug gequält. Man verliert dabei jedes Zeitgefühl, und der Körper schreit nach Schlaf“, sagt er.



Die Quittung für den Briefeschreiber Drewitz waren anderthalb Jahre Gefängnis, die er bis zum letzten Tag absitzen musste. Anfang 1974 wurde er unter fadenscheinigen Gründen ein drittes Mal verhaftet und landete erneut im Bau, fünf harte Monate lang.



Die Schritte der Besucher hallen in dem hohen Treppenhaus: Hohe Eisentore, Stacheldraht, vergitterte Fenster, schier endlos lange Flure, eiserne Laufgitter, Türen mit Klappen, durch welche Wärter das Essen reichten, Gucklöcher, durch welche die Gefangenen beobachtet wurden.



„Tagsüber war es den Häftlingen verboten, auf der Pritsche zu liegen, sie mussten vorn an der Tür stehen“, erzählt der hagere 71-Jährige. Als gezielte Demütigung mussten die Untersuchungshäftlinge zudem immer die gleiche Kleidung tragen, zum Teil die Sachen, die sie bei ihrer Verhaftung zufällig anhatten, zum Teil verschlissene NVA-Kleidung, viele Nummern zu groß.

„Sehen Sie diese Kochtöpfe?“, bedeutet Drewitz den Besuchern. „Sie dienten als Toilettenersatz.“ Eiternde Ekzeme waren die Folgen der katastrophalen hygienischen Zustände, Kakerlaken bevölkerten den Keller.



Das Licht in den Zellen brannte Tag und Nacht, die Verhöre fanden grundsätzlich nur nachts statt und zogen sich oft wochenlang hin. Höhepunkt eines jeden Tages waren für Drewitz und alle anderen Inhaftierten die zwanzig, dreißig Minuten an der frischen Luft in einer der fünf auch nach oben hin vergitterten Einzelzellen im „Freigangkomplex“ – bewacht von Bewaffneten, die über den Köpfen der Insassen patrouillierten.



Stumm folgen die Besucher Drewitz hinab in den Keller. Dort steht ein Holzstuhl. Er scheppert laut, als Drewitz ihn dreht.



„Als ich hier Platz nehmen musste, fürchtete ich zunächst, ich würde nun hingerichtet.“ Doch seine Vernehmer machten lediglich Fotos von vorn, im Halbprofil und im Profil. Nach seiner dritten Entlassung ging es Drewitz nach eigenen Worten nur noch darum, sich im Alltag bei den Behörden unbeliebt zu machen, um abgeschoben zu werden.



Doch erst ein Jahr vor dem Mauerfall kam er endlich in den Westen, wo er sich zunächst als Berlinführer für Touristen verdingte, später viele Jahre als Marketingchef für ein mittelständisches Unternehmen tätig war.



Doch er kehrte zurück an die Stätte des Leidens. Am 17. Februar 1990. Drewitz erinnert sich an diesen Tag nur zu genau, fuhr er nach Potsdam und reihte sich dort vor der Stätte seines Leidens in eine lange Schlange Wartender ein – die ehemalige U-Haftanstalt war zur Besichtigung freigegeben worden.

Beim Eintreten in den feuchten, gammeligen Ort seines Martyriums schlug ihm der noch allzu vertraute „Originalgeruch“ aus Bohnerwachs, Kohlsuppe, Qual und Schmerz entgegen. Und obwohl das alles für Drewitz 23 Jahre zurücklag, wurde der kräftig gebaute Mann mit einmal von Weinkrämpfen geschüttelt. „Ich heulte und heulte“, sagt Drewitz, „was mir bei meinem damaligen Aufenthalt nie gelungen war, obwohl ich es mir so gewünscht hatte.“

Ein Ort der wechselhaften Geschichte

Die Lindenstraße 54 in Potsdam und ihre wechselhafte Geschichte: 1734 -1737 Wohnsitz für Potsdamer Stadtkommandanten. Das heute noch erhaltene Gefängnis entstand 1907. Ab 1936 war das „Erbgesundheitsgericht“ im Vorderhaus tätig und entschied über den amtlichen Antrag zur Zwangssterilisierung. 1945 zogen Untersuchungsabteilungen des sowjetischen Militärtribunals und das Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten in das Gebäudeareal ein. Im Keller des Gefängnisses wurden Zellen eingerichtet. 1952 Übergabe an die Staatssicherheit der DDR. Bis Oktober 1989 diente es als Untersuchungshaftanstalt für politische Gefangene.

Mehr Informationen unter: Gedenkstätte Lindenstraße 54, www.gedenkstaette-lindenstrasse.de/, Tel./Fax: 0331/ 2015714

Nichtsdestotrotz zögerte Drewitz nicht, als er 2004 Gelegenheit bekam, als Zeitzeuge und Ex-Häftling Besucher durch sein ehemaliges Gefängnis zu führen. Etwa 15000 kommen jedes Jahr, lassen sich durch die Gemäuer führen.



„Leider steigt auch der Grad der Unkenntnis. Vor allem Kinder sind häufig völlig unvorbereitet, selbst Neuntklässler können mit dem Begriff Kalter Krieg kaum etwas anfangen“, erklärt Drewitz, dem bis heute „die Aufarbeitung der DDR-Diktatur am Herzen liegt.“ Das wird ihn nie mehr loslassen.

Seinen damaligen Vernehmer hat Drewitz 2011, zwölf Jahre nach der Wende, ausfindig gemacht. Der mittlerweile 75-Jährige lebt in bester Potsdamer Innenstadtlage in einer alten Stasi-Wohnung mit unverbaubarem Blick über die Havelbucht. Unrechtsbewusstsein, so schreibt Drewitz in seiner Biografie, zeigte der Mann im Gespräch wenig.