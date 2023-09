„Sex ist wichtig. Erst recht, wenn man keine Lust auf ihn hat.“ Dieses Statement stellt Susanne Wendel an den Anfang ihres Buches, das den unmissverständlichen Titel trägt: „Gesundgevögelt in 12 Wochen. Praxisbuch für Paare und alle, die es wieder werden wollen“. Witziger Titel, ernstes Thema, denn es beschäftigt wohl viele Paare, die schon ein paar Jahre zusammen sind: die Flaute im Bett.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat sie keine Lust mehr auf Sex

Susanne Wendel. Goldegg Verlag

Wendel ist Gesundheits-Coach von Beruf und kennt das Thema aus eigener Erfahrung. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hat sie keine Lust mehr auf Sex. Oder vielmehr: Sie hat keine Energie mehr, die Initiative zu ergreifen. Ihrem Partner geht es ähnlich.



Doch damit will Wendel sich nicht abfinden: Am gefühlten Tiefpunkt ihres Liebeslebens, nimmt sie die Dinge wieder in die Hand. Der Plan: „Jeden Monat einmal einen Abend für uns und ausgiebigen Sex, am besten in einem fremden Bett, sprich einem Hotel.“ Sie plädiert dafür, moralische und romantische Vorstellungen loszulassen und einfach mal zu machen.

Der 12-Wochen-Plan beginnt harmlos und wird dann immer experimentierfreudiger

Wendel und ihr Mann entwerfen einen Zwölf-Wochen-Plan und für alle Hoffnungsvollen unter unseren Lesern sei schon mal verraten: Er ist vor allem für besonders experimentierfreudige Paare zu empfehlen. In Woche 1 bis 3 beginnt es harmlos. Paare sollen sich einen Plan machen, was beide Partner in den kommenden zwölf Wochen angehen möchten und was gemeinsam ausprobiert werden soll. Wichtig: Auch wenn die Lust nicht sofort da ist, weitermachen!



Goldegg Verlag

Außerdem empfiehlt Wendel neue Bettwäsche zu kaufen und im Schlafzimmer Ordnung zu halten für eine bessere Atmosphäre. Und: Mehr Zärtlichkeiten im Alltag. Denn: Berührungen und Zärtlichkeiten schaffen das Gefühl von Verbundenheit und machen mehr Lust auf Sex – und ein tägliches Ritual dauert nicht einmal fünf Minuten.



Methoden nicht für jedermann: Tantra-Massagen, Sex-Coach und Domina-Besuch

Doch bereits in Woche 4 wird es konkreter: eine Woche Sex-Urlaub steht auf dem Plan. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen Wellness und abends der eheliche Vollzug auf dem Zimmer. Nein, Wendel organisiert gleich ein ganzes Sex-Retreat mit Seminaren, Einzel-Coachings und Paar-Yoga. Schon schwieriger umzusetzen als ein Küsschen am Morgen.



Und in den kommenden Wochen wird es nicht einfacher. Auf dem Programm stehen Tantra-Massagen, ein Besuch beim Sex-Coach, ein bisschen Selbstbefriedigung und als Höhepunkt in Woche 12: der Besuch einer Domina. Denn nachdem Wendel mit ihrem Partner in Woche 11 am eigenen Sex-Profil gearbeitet hat, ist ihr wieder ihre Liebe zu Fesselspielen eingefallen.



Wie das 12-Wochen-Programm doch noch für jedermann funktionieren kann

Wer jetzt nur noch ratlos mit den Achseln zuckt über so viel sexuelle Freizügigkeit, dem sei das Ende von Wendels Buch ans Herz gelegt, denn das enthält die Zutaten für ein 12-Wochen-Sex-Programm – und zwar tatsächlich für jedermann.



Die wichtigsten Punkte: „Legt einen Zeitraum fest, in dem das Ganze stattfinden soll, überlegt, was ihr erleben wollt und tut es dann auch wirklich. Zieht ein Fazit am Schluss und merkt euch: Einer muss die Führung übernehmen, sonst wird nichts daraus.“



Vielleicht lässt sich daraus ja auch ein ganz anderes Programm zaubern. Einen Versuch ist es wert. (dmn)