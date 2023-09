Eine schöne Wohnung, zentral gelegen, aber auch nicht zu teuer – gibt es so etwas in Deutschland überhaupt noch? Die Stiftung Warentest hat in ihrer Zeitschrift „Finanztest“ (Heft 8/2017) analysiert, in welchen Städten sich ein Immobilienkauf lohnt. Dafür haben sie Daten des Forschungsinstituts „vdp Research“ untersucht, das bundesweit Kaufpreise auswertete.

Am teuersten ist es nach wie vor in deutschen Großstädten, wenn es um Wohnraum in sehr guter Lage und mit sehr guter Ausstattung geht.

In der

Für ein Einfamilienhaus mussten

Niedrigere Ansprüche zahlen sich aus

Wer eine Eigentumswohnung in mittlerer Lage und mittlerer Austattung kaufen möchte, muss dafür etwas weniger tief in die Tasche greifen:

Am günstigsten sind hier Eigentumswohnungen in

Häuser in mittlerer Lage mit mittlerer Ausstattung, die ab dem Jahr 2000 gebaut wurden oder vollständig saniert wurden, sind ebenfalls erschwinglicher.

Hier kostet in

Bei Immobilienkauf genau hinschauen

„Ein langjähriger Trend hat sich 2016 fortgesetzt: Am stärksten stiegen die Preise dort, wo es ohnehin schon teuer war“, erklären die Experten der Stiftung Warentest. Für eine Eigentumswohnung zahlten Käufer Ende 2016 im Durchschnitt etwa sieben Prozent mehr als noch Ende 2015.

Wer sich eine Immobilie kaufen möchte, um sie später wieder gewinnbringend zu verkaufen, sollte das mit Bedacht tun. Denn trotz des Trends der ansteigenden Preise gibt es auch Experten, die durch die Überhitzung der Märkte mit Preisrückgängen rechnen. Interessenten sollten vor dem Kauf möglichst viele Quellen nutzen, um zu ermitteln, ob der Preis marktgerecht ist. Informationen finden sie zum Beispiel in den Preisspiegeln von Maklerverbänden oder den Grundstücksmarktberichten der Gutachterausschüsse.

Langfristige Planungen lohnen sich

Doch eine Investition in eine Immobilie lohne sich weiterhin, wenn langfristig geplant werde, erklären die Verfasser des Berichts. Ein Kauf lohne sich, gerade wenn die Zinsen niedrig bleiben. Oftmals sei die Monatsbelastung nach dem Kauf kaum höher als für eine Mietwohnung. Was Verbraucher außerdem beachten sollten und wo es sich besonders lohnt, über einen Immobilienkauf nachzudenken, finden Sie auf der Seite der Stiftung Warentest. (chs mit Material der dpa)