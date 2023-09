Berlin -Die gesetzlichen Krankenkassen fordern eine deutliche Verschärfung der staatlichen Preisregulierung für Arzneimittel, um den Anstieg der Zusatzbeiträge für die Versicherten zu dämpfen. Die Pharmakonzerne nutzten bestimmte Regelungen in der Gesetzgebung zur Gewinnmaximierung aus, was zu „ethisch kaum vertretbaren Mondpreisen“ führe, heißt es in einem Beschluss des Verwaltungsrates des Kassen-Spitzenverbandes, der dieser Zeitung vorliegt. Die 2011 eingeführte Preisregulierung für neue Medikamente habe sich zwar grundsätzlich bewährt, das geplante Einsparziel von zwei Milliarden Euro pro Jahr werde aber nicht erreicht, wird in dem Papier kritisiert. So habe es 2014 lediglich Einsparungen von 450 Millionen Euro und 2015 von 800 Millionen Euro gegeben.