Manchester -Eine Sprengsatzattrappe im Old-Trafford-Stadion in Manchester hat am Sonntag Terrorangst ausgelöst. Nur rund 20 Minuten vor Anpfiff der Premier-League-Begegnung Manchester United gegen Aufsteiger Bournemouth wurde die Arena geräumt und die Partie am letzten Spieltag abgesagt. Bombenspezialisten führten nach Angaben der Polizei eine kontrollierte Sprengung in dem leeren Stadion durch.

Trainingsobjekt von privatem Unternehmen

Die Behörden teilten später mit, dass es sich um ein Trainingsobjekt gehandelt habe, das versehentlich von einem privaten Unternehmen vergessen worden sei. Es sei nach einer Übung mit Sprengstoffsuchhunden liegengeblieben.

Das abgesagte Spiel zwischen Manchester und Bournemouth wird am Dienstagabend (21.00 Uhr MESZ) nachgeholt. Das teilte die englische Fußball-Liga am Sonntagabend mit.

Nach der Evakuierung hätten Bombenspezialisten der Armee die Ordnungskräfte im Stadion unterstützt, twitterte Manchesters Polizei. Der britische Sender BBC zeigte Bilder, wie Stadionordner die Zuschauer aufforderten, die Tribünen zu räumen. Die Besucher verließen die Ränge ruhig und ohne Panik.

60.000 Zuschauer waren bereits im Stadion

Rund 60 000 Zuschauer seien rund 20 Minuten vor Spielbeginn bereits im Stadion gewesen. Auch die Spieler seien sofort in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Nach der Entdeckung des verdächtigen Päckchens flogen Hubschrauber über der Fußball-Arena.

Die Entscheidung zur Spielabsage sei nicht leicht gefallen, teilte die Premier League mit. Doch die Sicherheit von Fans und Spielern gehe vor.

Zunächst wurden lediglich zwei Tribünen geräumt. Manchester United sprach von einer Verzögerung des Spielbeginns. Später mussten auch die Fans auf den anderen Rängen das Stadion verlassen, die Begegnung wurde offiziell abgesagt.

Sicherheitskräfte mit Spürhunden untersuchten die Tribünen. Unklar war, wann die Partie nun stattfinden soll. „Die Premier League wird versuchen, den Termin so rasch wie praktisch möglich festzulegen und die Fans entsprechend informieren“, teilte der Verband offiziell mit.

Böse Erinnerungen

Manchester United hatte am Sonntag zunächst noch Chancen auf die Qualifikation zur Champions League. Da allerdings Stadtrivale Manchester City gegen Swansea City Unentschieden spielte, hat sich diese Hoffnung so gut wie zerschlagen.

Die Evakuierung in Manchester weckt böse Erinnerungen: Im November hatten islamistische Attentäter während des Länderspiels Frankreich gegen Deutschland in unmittelbarer Nähe des Stade de France in Saint Denis Bomben gezündet. Wenige Tage später wurde aus Furcht vor einem Anschlag das Freundschaftsspiel Deutschland gegen die Niederlande in Hannover kurz vor Spielbeginn abgesagt. (dpa)