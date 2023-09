London -Underdog Leicester City ist auf dem Weg zur englischen Fußball-Meisterschaft wieder ein gutes Stück vorangekommen. Das Überraschungsteam um den früheren deutschen Nationalspieler Robert Huth gewann gegen den FC Southampton 1:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte vor Verfolger Tottenham Hotspur aus, der am 32. Spieltag der Premier League beim FC Liverpool nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen war.

Leicester City hat seine Tabellenführung in der Premier League weiter ausgebaut.

Jürgen Klopp leistet mit dem FC Liverpool Schützenhilfe.

Arsenal und ManCity feiern Kantersiege.

Wes Morgan gelang in der 38. Minute der Siegtreffer für Leicester, das zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Zuvor hatte Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp dem Tabellenführer durch das Remis gegen Tottenham Schützenhilfe geleistet. „Ich glaube, wir hätten das Spiel gewinnen können. Wir können mit dem Unentschieden nicht zufrieden sein. Es war ein offenes, wildes Spiel mit zwei Mannschaften, die ein gutes Auftreten an den Tag gelegt haben“, kommentierte Klopp.

Gelungene Generalprobe für Liverpool

Philippe Coutinho (52.) traf zum 1:0 für das Klopp-Team, Stürmerstar Harry Kane (64.) mit seinem 22. Saisontor war zum Ausgleich für die Londoner erfolgreich. Im Hinspiel gegen die Spurs hatte es ein torloses Remis bei der Premiere des ehemaligen BVB-Trainers als Liverpool-Coach gegeben. Das Klopp-Team lieferte den Londonern ein Duell auf Augenhöhe und feierten eine gelungene Generalprobe für das Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Nationalspieler Emre Can stand in Klopps Anfangsformation.

Klarer Sieg für Arsenal

Ohne große Probleme haben derweil der FC Arsenal, Manchester City und Titelverteidiger FC Chelsea klare Siege gefeiert. . Arsenal mit Weltmeister Mesut Özil in der Anfangsformation gewann 4:0 (2:0) gegen den FC Watford. ManCity setzte sich ebenfalls mit 4:0 (3:0) bei AFC Bournemouth durch.

Dabei gelang dem Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne bei seinem Comeback gleich ein Torerfolg (12.). Die weiteren Tore gingen auf das Konto von Fernando (7.), Sergio Agüero (19.) und Aleksandar Kolarov (90.+3). Alexis Sanchez (4.), Alex Iwobi (38.), Hector Bellerin (48.) und Theo Walcott (90.) trafen für Özils Gunners. Weltmeister Per Mertesacker saß nur auf der Bank.

Chelsea holt auf

Meister FC Chelsea macht indes im Saisonendspurt weiteren Boden gut. Beim Tabellenschlusslicht Aston Villa gelang am Samstagmittag in Birmingham ein 4:0 (2:0)-Erfolg für die Mannschaft von Teammanager Guus Hiddink.

Beim 3:2 (1:0) von Norwich City gegen Newcastle United war der Ex-Wolfsburger Timm Klose (45.+2) für die Gastgeber zum 1:0 erfolgreich. Der Ex-Schalker Ibrahim Afellay (13.) gehörte zu den Torschützen von Stoke City, Klub des ehemaligen Leverkuseners Philipp Wollscheid, beim 2:2 (1:0) gegen Swansea City. (sid)