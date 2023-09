London -London (SID) - Weltmeister Mesut Özil bewies zwar seinen Torriecher, allerdings reichte es für den FC Arsenal im Spitzenspiel der englischen Fußball-Premier League bei West Ham United trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 3:3 (2:2). Am Ende verhinderte Laurent Koscielny (71.) sogar mit seinem Treffer die durchaus mögliche Pleite der Gunners.

Der FC Arsenal hat seine Chancen auf die Meisterschaft vermutlich komplett eingebüßt durch das 3:3 bei West Ham.

Der FC Chelsea verliert erstmals unter Trainer Hiddink.

Andy Carroll gelang für die Hammers ein Dreierpack. Özil (18.) und Alexis Sanchez (35.) schossen die Gunners im Derby klar in Front. Alex Iwobi bereitete beide Tore vor. Doch Carroll (45./45.+1) traf kurz vor der Halbzeit per Doppelschlag zum 2:2 und machte seinen Dreierpack (53.) perfekt. Koscielny schoss das 3:3. In der 69. Minute klärte der Argentinier Manuel Lanzini nach einem Schuss von Nacho Monreal auf der Linie von West Ham. Innenverteidiger Per Mertesacker saß bei Arsenal nur auf der Bank. Mit 59 Punkte belegt Arsenal weiterhin den dritten Platz der Premier League hinter Tabellenführer Leicester City (69) und Tottenham Hotspur (62.). Die Hammers sind mit 52 Zählern Sechster. Entsprechend kleinlaut kommentierte Arsenal-Teammanager Arsène Wenger die Situation. „Haben wir noch eine Chance, den Titel zu gewinnen? Ich weiß es nicht“, äußerte der Franzose, „es ist auf jeden Fall jetzt schwieriger geworden. Es ist nicht das, was wir wollten. Drei Gegentore heute waren einfach zu viel.“

Manchester City gewann derweil 2:1 (1:1) gegen West Bromwich Albion und hat 57 Punkte auf dem Konto. Stephane Sessegnon (7.) schoss die Gäste in Führung, Sergio Agüero (19., Foulelfmeter) glich aus. Für den Argentinier war es das 18. Saisontor. Samir Nasri (67.) traf zum Siegtor für ManCity. Swansea City gab Meister FC Chelsea mit 1:0 (1:0) das Nachsehen. Der Ex-Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson (25.) traf zum Siegtor für die Waliser. Der FC Southampton setzte sich mit 3:1 (2:0) gegen Newcastle United durch.