Milchkrisen sind für Sirko Hornung nicht neu. 2008 war es, als sein Betrieb mit 1500 Kühen südlich von Leipzig weniger als 20 Cent je Liter bekam. Damals sorgten Proteste von Bauern, die ihre Milch in den Abfluss oder aufs Feld schütteten, für Schlagzeilen. „Uns wurde klar, dass wir vom Rohstofflieferanten zum Produzenten von Endprodukten werden müssen“, erzählt er.

Mit „uns“ meint er sich und fünf weitere Milchbauern aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, die daraufhin ihre eigene Molkerei gründeten. Neben herkömmlicher Milch werden dort auch Heu- und Weidemilch produziert, die im Handel derzeit etwa doppelt so viel kosten wie Standardmilch. Produzenten bewerben so Milch von Kühen, die etwa nicht das ganze Jahr im Stall stehen, oder die besonderes Futter bekommen.

Weidemilch bei Verbrauchern hoch im Kurs

Angesichts des Preisverfalls bei Milch suchen Bauern und Molkereien händeringend nach neun Konzepten. Produkte wie Heu- und Weidemilch haben Potenzial, sagt Agrarökonom Achim Spiller. Er verweist auf Studien, wonach die Weidehaltung von Kühen bei Verbrauchern hoch im Kurs steht, und sie bereit sind, etwa 18 Cent mehr für solche Milch im Laden zu zahlen.

„Das ist ein guter Weg, um neue Produkte zwischen konventioneller Milch und Bio-Milch zu etablieren“, konstatiert der Fachmann von der Universität Göttingen. Die Mehrkosten für die Bauern schätzt Spiler auf einen halben bis drei Cent je Liter Milch im Vergleich zu reiner Stallhaltung, wie sie immer öfter anzutreffen ist.

In anderen Ländern sind solche Milchprodukte längst etabliert, etwa in Dänemark, Holland oder Österreich. In Deutschland seien sie bisher eine Nische, heißt es beim Milchindustrie-Verband. Zahlen zum aktuellen Marktanteil für Heu- oder Weidemilch gebe es daher nicht.

„Weidemilch“ ist nicht klar definiert

Für Ralf Hinrichs, Vorstand der Genossenschaftsmolkerei Ammerland, liegt das auch daran, dass etwa der Begriff „Weidemilch“ nicht klar definiert war. Das ist auch bei Verbraucherschützern wiederholt auf Kritik gestoßen.

Hinrichs Molkerei in der Nähe von Oldenburg in Niedersachsen habe im vergangenen Jahr rund 700 Millionen Kilogramm Weidemilch verarbeitet, aber nur etwa ein Zehntel davon entsprechend vermarkten können - hauptsächlich in Holland. Große Erwartungen setzt er daher in ein neues Label für Weidemilch-Produkte aus dem Projekt „Weideland Norddeutschland“. Ziel sei, die Weidewirtschaft zum Wohl der Tiere zu erhalten und für Bauern 5 Cent mehr je Kilogramm Milch einzunehmen.

Von Milch von Kühen, die überwiegend auf Weiden grasen können, verspricht sich die Milchindustrie höhere Erlöse. dpa

Nach Ansicht von Wissenschaftler Spiller wird entscheidend sein, neben Trinkmilch auch andere Produkte wie Butter oder Käse aus solcher „Premium“-Milch herzustellen und mit Mehrerlös zu vertreiben.

Sich von der Standard-Massenmilch abzusetzen, daran arbeitet auch die Herzgut Landmolkerei im thüringischen Rudolstadt seit Jahren. Sie setzt auf eine spezielle Fütterung der Kühe, wodurch die Milch mehr ungesättigte Fettsäuren enthalten soll. Die Bauern bekommen dafür einen Aufpreis von 3 bis 4 Cent je Kilogramm Milch, wie Vorstand Rita Weimann erzählt. Die Milch wird zu Butter und Joghurt verarbeitet.

Bis Jahresende wollen die Rudolstädter komplett auf Milch ohne Gentechnik im Futter umstellen. Laut Weimann entstehen für die Lieferanten keine Mehrkosten, weil sie schon auf Soja im Futter verzichten. Bisher fehlte aber das Zertifikat. Für nachgewiesen gentechnikfreie Milch könne im Handel ein höherer Preis erzielt und den Bauern ein Zuschlag gezahlt werden, sagt sie. Auch mit Weidemilch liebäugelt Weimann. Dazu stehe sie in Kontakt mit einem Lieferanten.

Mit Hygienekleidung und weißer Haube steht Sirko Hornung an der Abfüllanlage der Kohrener Landmolkerei im sächsischen Penig. „Im Frühjahr 2014 ist die erste Linie in Betrieb gegangen, seit einem Vierteljahr arbeiten wir unter Volllast“, sagt er. „Das sind 40 Millionen Liter Milch im Jahr.“ Der Anteil höherpreisiger Heu- und Weidemilch mache aber erst etwa 35 Prozent aus. „Tendenz steigend“, versichert er.

Fünf Cent mehr Erlös für Heumilch

In Penig wird nur die Milch der sechs Eigentümer verarbeitet. „Für normale Milch zahlen wir den gleichen Preis wie Müller Milch.“ Zuletzt seien das 23 Cent je Liter gewesen. Für die Anlieferung von Heumilch, bei der auf Silage und Gentechnik im Futter verzichtet wird, gibt es einen Zuschlag von 5 Cent, für Weidemilch eineinhalb Cent mehr.

Bisher füllen die Sachsen auch für andere Handelsmarken ab. „Unser Ziel ist es aber, den Anteil unserer eigenen Marke auszubauen“, betont Hornung. Er sieht kleinere Molkereien im Vorteil, flexibel auf Anforderungen des Handels zu reagieren und sich von Milch als Standardprodukt abzusetzen. „Ob unser Plan aufgeht, werden wir aber erst in ein bis zwei Jahren sehen.“ (dpa)