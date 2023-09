Dortmund -Für Real Madrid ist der Signal Iduna Park kein gutes Pflaster. Sechs Niederlagen, kein Sieg - die Auswärtsbilanz der Königlichen in der Champions League bei Borussia Dortmund wird den Real-Bossen nicht gefallen.



Nach zuletzt drei Siegen musste sich der BVB am Dienstag allerdings mit einem 2:2 gegen den Titelverteidiger begnügen. Trotzdem werden die Dortmunder im iberischen Pressewald gefeiert.

Die Pressestimmen aus Spanien

Marca: „Der Sieg flog wieder davon wie einem Kind ein Helium-Luftballon. Der BVB hatte Messerwerfer wie Guerreiro oder Dembélé und einen Zauberer wie Aubameyang.“



AS: „Borussias Spiele sind wie Abenteuerkino. Dortmund kann sehr gut mit dem Ball umgehen, ist allerdings leicht in der Abwehr zu knacken. Real wurde ein Opfer seiner Selbstgefälligkeit.“



Sport: „Das Unentschieden ist der verdiente Preis für eine Borussia, die sich nie aufgab. Ein spektakulärer linker Hammer von Schürrle. Dortmunds Spiel war offensiv und gewagt.“



El Mundo Deportivo: „Dortmund spielte mit dem Schub des frenetischen Publikums im Rücken.“



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

El Pais: „Real stellt sich am Ende hinten rein und vergeigt so den Sieg. Eine bitter-süße Nacht für Keylor Navas und Ronaldo. Es war das erste große Armdrücken für Real in dieser Saison. Die Borussia ist eine Mannschaft mit offenen Türen. Der BVB und seine lautstarken Fans gaben nie auf.“ (mit sid)