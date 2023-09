Madrid -Ein dickes Lob erhielt die Mannschaft von Fußball-Rekordmeister Bayern München trotz der 2:4-Niederlage nach Verlängerung im Viertelfinalrückspiel der Champions League bei Real Madrid (Hier gibt es die Highlights im Video) und dem damit verbundenen Aus in der Runde der letzten Acht. „Nur Ronaldo konnte den stolzesten Klub Europas bezwingen“, schrieb AS.

Das dramatische Viertelfinale zwischen Bayern und Real sorgte weltweit für Aufmerksamkeit.

Die Schiedsrichterleistung von Viktor Kassai stand natürlich im Mittelpunkt der Berichterstattung.

Die Gazzetta dello Sport hob den dreifachen Real-Torschützen Cristiano Ronaldo als Matchwinner hervor: „Sein Talent gleicht die Unsicherheit der restlichen Mannschaft aus.“ Tuttosport kritisierte den ungarischen Unparteiischen Viktor Kassai: „Schiedsrichterfehler versenken die großen Bayern.“ L'Equipe kommentierte: „Real hat sich dank Hilfe des Schiedsrichters in einem wunderbaren Spiel durchgesetzt.“



Ein Überblick über die internationalen Pressestimmen

Spanien

Marca: „Madrid übernimmt das Kommando in Europa. Real und Atlético erlegen den deutschen und den englischen Meister. Ronaldo, der König von Europa. Real kommt ins Halbfinale mit fünf Toren von CR7 gegen Bayern. Das Spiel überforderte Schiedsrichter Viktor Kassai.“



AS: „Cristiano ist Mister Champions League. Ein heroisches FC Bayern zwang Madrid in die Verlängerung. Entscheidender Hattrick des Portugiesen und Riesentor von Asensio. Umstrittene Schiedsrichterleistung, ungerechtfertigter Platzverweis von Vidal, Abseits beim 2:2 und 3:2 sowie Zweifel am Elfmeter an Robben. Neuer hielt Bayern am Leben - bis zur Verlängerung.Nur Ronaldo konnte den stolzesten Klub Europas bezwingen.“



Sport: „Real kommt skandalträchtig weiter. Der Schiedsrichter stellt Vidal auf unberechtigterweise vom Platz. Überfall auf die Bayern, historischer Raub. Bayern war nahe am Halbfinale. Niemand wird in München die Schiedsrichterleistung des ungarischen Referees vergessen.“



El Mundo Deportivo: „Umstrittenes Weiterkommen von Real ins Halbfinale. Ronaldo erzielt zwei Abseitstreffer. Kassai wollte Gelb ziehen und als er sah, dass es Casemiro war, steckte er die Karte wieder ein. Real ist im Halbfinale Dank zweier Männer: Der eine ist Cristiano Ronaldo der fünf der sechs Real-Tore gegen Bayern erzielte und der zweite ist Viktor Kassai, der ungarische Schiedsrichter, der im Bernabeu-Stadion entscheidend war für Reals Interessen.“



Italien

Gazzetta dello Sport: „Ronaldo erreicht die Schwelle der 100 Tore in der Champions League: Unsterblich! Sein Talent gleicht die Unsicherheit der restlichen Mannschaft aus. Referee Kassai ist verheerend, seine Mitarbeiter noch mehr. Schwere Enttäuschung für Ancelotti. Sollte er nach der Guardiola-Methode bewertet werden - entweder gewinnt Bayern die Champions League oder die ganze Saison ist verdorben, droht Ancelottis erste deutsche Saison dunkel zu werden.“



Corriere dello Sport: „Real versenkt Bayern mit vier Toren, doch der Referee Kassai ist der wahre Trumpf in der Hand der Spanier. Das Gleichgewicht des Duells ist von eklatanten Schiedsrichterfehlern getrübt worden. Eine 120 Minuten lange Achterbahn war das Duell zwischen Meister Ancelotti und seinem Schüler Zidane. Ronaldo ist der Star des Abends mit drei fantastischen Toren.“



Tuttosport: „Schiedsrichterfehler versenken die großen Bayern. Real Madrid erobert das Halbfinale dank eklatanter Schiedsrichterfehler. Ancelotti führt seine Mannschaft einen Schritt vor die Qualifikation, bricht dann zusammen. Ronaldo im Fußball-Olymp mit 103 Europacup-Toren.“



La Repubblica: „Ronaldo hat keine Gnade für Ancelotti und versenkt den FC Bayern mit Hilfe des ungarischen Schiedsrichters, der das Spiel stark zugunsten der Spanier beeinflusst. Der FC Bayern scheidet von der Champions League aus, aber mit Ehre.“



Corriere della Sera: „Die Bayern verabschieden sich von Europa. Ancelottis Truppe kämpft verbissen, doch in der Aufholjagd wird die Mannschaft von den fehlerhaften Entscheidungen des Schiedsrichters versenkt.“



Frankreich

L'Equipe: „Unvermeidlicher Ronaldo. Monumentales Real. Den Bayern wurde nicht geholfen. Die Bayern, in der Verlängerung in Unterzahl, können zu Recht einige Schiedsrichterentscheidungen bedauern. Casemiro hätte das Spiel nicht bis zum Schluss bestreiten dürfen, und Ronaldo stand bei zwei Toren im Abseits. Real hat sich dank Hilfe des Schiedsrichters in einem wunderbaren Spiel durchgesetzt.“



Ouest France: „Im Bernabeu-Stadion hat Real eine Heidenangst gehabt, weil eigene Konter nicht vollendet werden konnten. Ronaldo hat den Bayern dann die Flügel gestutzt.“



Courrier de l'Ouest: „Real qualifiziert sich nach einem Spiel für die Ewigkeit. Indem Ronaldo jetzt 100 Tore in der Champions League erzielt hat, ist er zu einer Legende geworden.“ (sid)