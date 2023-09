Der VfL Wolfsburg schlägt Real Madrid überraschend mit 2:0.

Die Süddeutsche Zeitung spricht von einem Sensatiönchen.

Auch die Schauspieleinlage von Abwehrspieler Marcelo wird thematisiert.

Der 2:0-Sieg des VfL Wolfsburg gegen Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend war überraschend. Die Niedersachsen haben auf jeden Fall eine „sehr, sehr gute Ausgangsposition“, wie ihr Trainer Dieter Hecking es formulierte. Gleichzeitig warnte Hecking vor dem schweren Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu am Dienstag: „Wir wissen alle, was uns da noch erwarten wird.“

Und so denkt bei Real Madrid auch niemand ans Scheitern. „So eine Niederlage tut weh. Ein 0:2 haben wir nicht erwartet“, sagte Real-Trainer Zinédine Zidane, aber „wir haben noch die Chance, das Ergebnis zu drehen.“ Einen Grund für die Niederlage sah er darin, dass sein Team nicht von Beginn an mit der notwendigen Intensität gespielt hat.

Die internationale Presse geht mit den Königlichen auf jeden Fall hart ins Gericht. Besonders die spanischen Medien finden kein gutes Wort über Real Madrid.

Die internationalen Pressestimmen im Überblick

Real Madrids Superstars Gareth Bale, Sergio Ramos und Casemiro trotten geschockt vom Platz. AFP

Spanien

Marca: „Von Wölfen im Schafskleid verschlungen. Ein sehr mittelmäßiges Madrid fällt und muss im Bernabeu eine Aufholjagd zu starten. Real ereilt in Deutschland eine Katastrophe.“

El Mundo: „Madrid gerät in Wolfsburg in Panik: Es erschallt ein verzweifelter Hilferuf in Richtung Bernabeu - Madrid muss in sechs Tagen dort versuchen, das Chaos, das es in Deutschland angerichtet hat, zu beheben.“

El Mundo Deportivo: „Desaster, Fiasko, Massaker – jedes dieser Worte ist passend, um das zu beschreiben, was Real in Deutschland gegen Wolfsburg passiert ist. Die Mannschaft war nicht mit der des Clasico-Siegers zu vergleichen.“

El Pais: „Madrid gerät gegen Wolfsburg in ein Schlamassel. Das Team von Zidane erlebt in Deutschland einen Tag, den es so nie erwartet hätte und muss im Rückspiel an seinen Esprit appellieren. In einer alptraumhaften Nacht in Wolfsburg, einer Stadt auf Rädern, in der Fußball nur eine Legende ist, erleidet Real einen Schock.“

AS: „Im Maul des Wolfs: Madrid gerät in zehn Minuten des Grauens in ein riesiges Chaos. Davor und danach fehlten Entschlossenheit und die Konsequenz beim Abschluss. Madrid ließ jegliches Bemühen, Abschlüsse und Engagement vermissen.“

Sport: „Real Madrid ist der Spott Europa.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Real Madrid schläft und wird von Wolfsburg mit zwei Schlägen geweckt.“

Frankreich

Le Parisien: „Es ist die Sensation dieses Viertelfinals in der Champions League. Vier Tage nach seinem prestigeträchtigen Sieg in der Meisterschaft beim Rivalen FC Barcelona wird Real in Deutschland entzaubert und kassiert seine erste Europapokal-Niederlage in dieser Saison gegen einen Viertelfinal-Debütanten.“

England

The Sun: „Wolfsburg entzaubert Ronaldo und Co. und holt die Galaktischen wieder auf die Erde zurück.“

Daily Mail: „Real steht vor dem Aus - weil es den Tabellen-Achten der Bundesliga komplett unterschätzte.“

Das schreiben die deutschen Medien

FAZ: „Der „Plastico“-Verlierer bezwingt den „Clasico“-Sieger: Der VfL Wolfsburg sorgt mit dem Sieg gegen Real Madrid für die Sensation der Viertelfinal-Hinspiele.“

Süddeutsche Zeitung: „Wolfsburg schafft das Sensatiönchen“

11 Freunde: „Wolfsburg besiegt Real Madrid mit 2:0. Leute, die diesen Satz glaubten, glaubten auch: 'Eventuell neuer Planet entdeckt worden.'“

Eurosport.de: „Für Real Madrid ist der Traum vom elften Titel in der Champions League ernsthaft in Gefahr und das ausgerechnet beim vermeintlich leichtesten Gegner des Viertelfinales. Die Elf von Trainer Zinedine Zidane zeigte in Wolfsburg eklatante Abwehrschwächen.“

Sport1.de: „Der VfL Wolfsburg feiert gegen Real Madrid einen sensationellen Sieg ohne Gegentor. Ein umstrittenes Elfmetertor und ein Treffer von Arnold lassen den VfL träumen.“

Bild.de: „Aus elf Wölflein werden elf Wölfe, die die königlichen Superstars um Cristiano Ronaldo aus Madrid wegbeißen.“

Spiegel Online: „Die Sünde des Spiels kam von Marcelo - und war an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Er stieß selbst mit dem Kopf gegen Arnolds Oberkörper und warf sich anschließend theatralisch zu Boden.“

Welt.de: „Der krisengeplagte VfL Wolfsburg ging als Außenseiter in das größte Spiel der Klubgeschichte. Doch das Duell im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid gestaltete das Team zur Gala.“