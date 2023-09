Köln -Aus dem Traumstart wurde eine Alptraum. Trotz einer 2:0- und 3:1-Führung gab es für Borussia Dortmund beim FC Liverpool kein Happy End. 4:3 hieß es am Ende für die Engländer.

Borussia Dortmund scheitert im Viertelfinale beim FC Liverpool.

An der Anfield Road gibt der BVB eine 1:3-Führung aus der Hand.

Auf der Insel werden die Reds natürlich gefeiert. Erinnerungen an das „Wunder von Istanbul“ werden wach. Damals machte Liverpool im Champions League-Finale einen 0:3-Rückstand gegen den AC Mailand wett und holten die Titel im Elfmeterschießen. Die Pressestimmen zum Dortmunder Kollaps.

England

Telegraph: "Es fühlt sich an, wie die Art von Liverpool-Sieg, für die Anfield gebaut wurde. Die Auswirkung auf die Ära Klopp wird gewaltig sein."

Guardian: "Eines der größten Comebacks im europäischen Fußball, eines der faszinierendsten Spiele - und als alles vorbei war, war Anfield vereint in einem kollektiven Delirium, dem Unglauben über das Passierte und auf der Dortmunder Seite völliger Fassungslosigkeit. Klopps Liverpool hat seinen Istanbul-Moment.

Mirror: "Liverpool brauchte nach einem Blitz-Start von Dortmund ein Wunder ... und hat es unglaublicherweise bekommen. [...] Irgendwie schafften sie es, den Geist von Istanbul aufleben zu lassen, um die vielleicht großartigste Nacht europäischen Fußballs zu feiern, die selbst dieses altehrwürdige Stadion je gesehen hat."

The Sun: „Der Tag, an dem Jürgen Klopp seine Reise von Gelb zu Rot beendete.“

Independent: „Jürgen Klopp beweist, dass er Wunder vollbringen kann. Liverpool erschien in dem Spiel bereits zweimal tot und beerdigt.“

Daily Mail: "Leidenschaft. Unbändiger Wille. Sehnsucht. Manchmal ist die pure Emotion eben doch genug. Borussia Dortmund hatte die Klasse aber Liverpool hatte noch etwas anderes. Etwas Undefinierbares. Etwas, das einem kein Mentaltrainer beibringen kann, das man nicht trainieren oder statistisch analysieren kann. Etwas, das sie auf ein anderes Level gehoben hat. Etwas, das sie mitten ins Reich der Fantasie entführt hat. Sie waren schon geschlagen. Sie waren am Ende. Und dann doch nicht."

The Times: „Es gibt Augenblicke im Leben, die immer im Gedächtnis der Menschen verbleiben. Erinnerungen, die sie lächeln und glauben lassen."

Spanien

Marca: "Der Fußball kann alles. Und bringt Menschen dazu, unglaubliche Dinge zu tun. Man beginnt an Wunder zu glauben. Sogar ein Teil der Rollstuhlfahrer, die auf ihren Plätzen hinter dem Tor von Dortmund saßen, sprangen aus ihren Stühlen, als Lovren traf. Es war ein Comeback, das zeigt, dass das Unmögliche eben doch möglich ist."

AS: "Nachdem die deutsche Mannschaft das Spiel mit zwei Toren in acht Minuten schon entschieden hatte, brauchte das Team des Dortmunder Ex-Trainers ein Comeback im Stil von Istanbul. Und es kam."

Deutschland

Enttäuschte Dortmunder nach dem 3:4 in Liverpool. Getty Images

Bild: "Für solche Nächte ist der Fußball erfunden worden! Der Triumphator heißt Jürgen Klopp! Seine "Reds" waren so gut wie ausgeschieden. Zauberten aber aus einem 1:3 ein 4:3, sensationell! Irre: Klopp jubelte nach dem Siegtor nicht, stand stumm staunend vor der tobenden Tribüne."

kicker.de: „Klopps magische Nacht: Dortmunds bitteres Aus. Was für ein Spiel! Borussia Dortmund lag mit 2:0 und mit 3:1 in Anfield vorne und schied am Ende dennoch aus. Der FC Liverpool bereitete seinen Anhängern eine magische Nacht und zog dank einer furiosen Aufholjagd ins Halbfinale ein.“

Express: „BeKLOPPT! Lovren schreibt Geschichte! Was für ein irres Spiel! Was für eine Dramatik in den letzten Minuten! Anfield bebte, die Liverpool-Fans schrien nach dem 3:3 durch Sakho ihr Team nach vorne. Und dann kannte der Wahnsinn keine Grenzen mehr: In der Nachspielzeit traf Dejan Lovren zum 4:3 für die Reds und tief ins Mark aller BVB-Fans!“

Süddeutsche Zeitung: "Es war, wie erwartet, das große Theater der Emotionen, das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen dem FC Liverpool und Borussia Dortmund. Im Stadion fand quasi ein Konzert statt, 45.000 intonierten gemeinsam "You'll never walk alone", minutenlang. Und irgendwie war es folgerichtig, dass sich dieses Spiel nicht mit einem kühlen Dortmunder Sieg zufriedengab, der sich früh abgezeichnet hatte."

Liverpool-Coach Jürgen Klopp in Aktion

Jürgen Klopp in Aktion: Der Liverpool-Coach gibt beim Jubeln alles. dpa

Focus: "Das irrwitzigste Spiel des Jahres! Jürgen Klopp und sein FC Liverpool schalten Borussia Dortmund auf unfassbare Weise aus. Der BVB ist nach starkem Beginn schon fast durch im Viertelfinale der Europa League, doch dann verwandelt sich Anfield in Dortmunds Hölle."

Sport1.de: "Erst ein Traumstart, dann ein Albtraum: Die Hoffnung von Borussia Dortmund auf den Europapokalsieg ist gegen Jürgen Klopp im Hexenkessel Anfield Road auf brutale Weise geplatzt."