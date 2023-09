Das sind die Pressestimmen zum Spiel der Bayern gegen Atlético Madrid:

Bild.de:

Was für ein Bayern-Drama - Riesen-Spiel! Elfer verballert! Finale verpasst! - Das ist sooo bitter, Bayern!Und besonders für Pep Guardiola (45). Der Rekordmeister liefert eine Mega-Schlacht im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid, siegte 2:1. Aber das Endspiel am 28. Mai in Mailand findet ohne die Münchner statt.

Sueddeutsche.de:

Triple? Nix für die Bayern! - 2:1 (1:0) geht das Spiel am Ende aus, durch Tore von Xabi Alonso, Robert Lewandowski und Antoine Griezmann. Ein Münchner Sieg also - aber zu wenig nach dem 0:1 im Hinspiel. Das Finale findet ohne die Bayern statt, und Guardiola zieht weiter - als Unvollendeter?

FAZ:

"Bayern München grandios gescheitert – Die Bayern zeigen gegen Atlético Madrid eine mitreißende Partie, scheiden aber trotz des 2:1-Sieges aus der Champions League aus. Die Ära Guardiola endet ungekrönt – dem Trainer aber ist kein Vorwurf zu machen. Und doch endet, wie seit Dienstagabend feststeht, seine Zeit beim FC Bayern ohne den großen Glanz, den er bringen sollte. Die Darbietung, zu der sein taktischer Plan die Mannschaft beim 2:1-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen Atlético Madrid führte, war überlegen, überzeugend, temporeich und druckvoll. Doch das Team scheiterte an zwei winzigen Fehlentscheidungen im falschen Moment."

Sport1.de:

Aus und vorbei! Bayern wieder draußen - Kein San Siro, kein Triple, dafür jede Menge Frust und Tränen.

Kicker.de:

Der bittere Hattrick - Es war ein großer Fußballabend, ein dramatisches, nervenzerfetzendes Spiel über 95:14 Minuten - mit einem höchst bitteren Gesamtergebnis für den FC Bayern: Trotz des 2:1-Heimsieges hat der deutsche Rekordmeister das Endspiel der Champions League 2016 verpasst. Da es im Hinspiel in Madrid bei Abpfiff 1:0 für Atletico gestanden hatte, wirkte sich die Auswärtstor-Regelung für die Münchner negativ aus.

Marca.com:

Oblak führt Atletico nach Mailand - In dieser Mannschaft gibt jeder für den Kollegen sein Leben. Dieses blinde Vertrauen führt Atletico in sein drittes Champions-League-Finale – nach sekündlichem Leiden und erobert durch die Hand des gigantischen Torhüters Jan Oblak.

Mundodeportivo.com:

Atletico steht im Finale von Mailand!!! Eine historische Partie von Atlético, die in der Allianz Arena lange leiden mussten. Die Bayern waren drückend überlegen, aber unfähig, das nötige Tor zu erzielen.

Dailymail.co.uk:

Guardiola versagt bei seiner Champions-League-Mission mit den Bayern. Ein stures Atlético klammert sich nach dem entscheidenden Griezman-Treffer an den Sieg aus dem Hinspiel.

Telegraph.co.uk:

Guardiola zahlt die bittere Strafe für Müllers vergebenen Elfmeter. Atlético zieht ins Finale ein.

