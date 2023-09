Barcelona -Der FC Barcelona steht nach einem ungefährdeten Sieg im Stadtderby gegen Espanyol kurz vor dem erneuten Titelgewinn in der spanischen Primera Division. Die Katalanen bezwangen mit Marc-André ter Stegen im Tor ihren Nachbarn souverän mit 5:0 (1:0) und verteidigten vor dem letzten Spieltag ihre Tabellenführung. Lionel Messi (8.), Luis Suarez (52./61.), Rafinha (74.) und Neymar (83.) trafen für Barca, das nun 88 Punkte auf dem Konto hat.



Neuer Zweiter ist Real Madrid (87 Punkte) mit Weltmeister Toni Kroos nach einem 3:2 (2:0) gegen FC Valencia. Champions-League-Finalist Atletico Madrid (85) patzte dagegen bei der völlig überraschenden 1:2 (1:1)-Pleite bei Schlusslicht UD Levante und verabschiedete sich aus dem Titelrennen.



Bayern-Bezwinger Atlético völlig von der Rolle

Am letzten Spieltag ist Barcelona beim FC Granada zu Gast, der den Klassenerhalt seit Samstag so gut wie sicher hat. Real muss bei Deportivo La Coruna antreten, Atletico hat Celta Vigo zu Gast. In Barcelona ließen die Gastgeber nie einen Zweifel am Sieg aufkommen. Der frühere Gladbacher ter Stegen, der erneut den verletzten Konkurrenten Claudio Bravo vertrat, bekam kaum etwas zu tun.



Mann des Abends war Suarez, der nach seinem Doppelpack bei 37 Saisontoren steht. Auch Real gab sich trotz der Ausfälle von Gareth Bale und Luka Modric keine Blöße. Zwei Treffer von Cristiano Ronaldo (26./58.) und ein Tor von Karim Benzema (42.) brachten den Sieg, Rodrigo (55.) und André Gomes (82.) waren für Valencia erfolgreich. Völlig von der Rolle präsentierte sich dagegen Reals Stadtrivale Atletico. Zwar ging der Champions-League-Bezwinger von Bayern München durch Fernando Torres (2.) schnell in Führung, nach dem Ausgleich durch Víctor Casadesus (30.) gelang aber nicht mehr viel. Giuseppe Rossi (90.) traf kurz vor Schluss sogar zum Sieg des Tabellenletzten. (sid)