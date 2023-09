Barcelona -Der FC Barcelona rutscht nach dem Aus in der Champions League auch in der Primera Division immer tiefer in die Krise. Barca verlor am Sonntagabend trotz des 500. Profi-Tores von Weltfußballer Lionel Messi sein Heimspiel gegen den FC Valencia um Weltmeister Shkodran Mustafi mit 1:2 (0:2) und bleibt nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz Tabellenführer vor Bayern Münchens kommenden Champions-League-Gegner Atletico Madrid.



Atletico hatte zuvor am Sonntag 3:0 (1:0) gegen den FC Granada gewonnen. Einen Punkt zurück liegt Real Madrid, das am Samstag 5:1 (2:0) beim FC Getafe gesiegt hattehatte, auf Platz drei. Barcelonas Ex-Schalker Ivan Rakitic brachte die Gäste, bei denen Mustafi in der Startelf stand, per Eigentor (26.) in Führung, Santi Mina (45.) erhöhte. Messi (63.) gelang mit seinem 23. Saisontor noch der Anschlusstreffer. Für den Argentinier war es das 450. Tor für Barcelona (309 in der Liga), hinzu kommen 50 Länderspieltreffer.



Valencia macht Klassenerhalt klar

Die wettbewerbsübergreifend dritte Niederlage Barcas in Folge konnte der Superstar aber nicht verhindern. Eine schlimmerer Serie hatten die Katalanen zuletzt mit vier Pleiten in Folge zwischen dem 5. und 15. April 2000 unter Trainer Louis van Gaal hingelegt. Der noch heute im Camp Nou alles andere als wohlgelittene Niederländer musste kurz darauf seinen Hut nehmen. Valencia dürfte derweil nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Pako Ayestaran bei elf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gerettet sein.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Atletico, am 27. April zunächst Gastgeber im Halbfinale gegen die Bayern, ging durch den spanischen Nationalspieler Koke (15.) in Führung. Fernando Torres (59.) und Angel Correa (83.) sorgten dann für klare Verhältnisse gegen die abstiegsbedrohten Gäste. (sid)