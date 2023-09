Die Nacht vor der Hochzeit

Die Nacht vor ihrer Hochzeit hat das Brautpaar in getrennten Hotels verbracht. Harry und sein Trauzeuge William nächtigten im Coworth Park, einem Luxushotel in der Nähe der berühmten Pferderennbahn Ascot. Eine Suite kostet rund 2400 Euro pro Nacht.

Meghan Markle residierte mit ihrer Mutter, Doria Ragland, im Cliveden House Hotel an der Themse. Suiten bucht man dort ab einem Preis von umgerechnet 1250 Euro. Meghan fährt im Auto mit ihrer Mutter zur Kirche.

Das Jawort

Das Jawort fällt rund 30 Kilometer westlich von London auf Schloss Windsor, einer Residenz des britischen Königshauses mit gut 900-jähriger Geschichte. Die Trauung beginnt um 12 Uhr (13 Uhr MESZ) in der St. George's Chapel auf der Schlossanlage. Das Gotteshaus ist die letzte Ruhestätte von elf Monarchen, darunter der legendäre König Heinrich VIII.. Windsor ist auch für seine Nähe zum Eton College bekannt, dem Privatgymnasium, das Harry und William besucht haben.

Die Gäste

Ungefähr 600 persönliche Gäste werden in der Kapelle sitzen können. 2640 Menschen sind auf das Gelände von Windsor Castle eingeladen und können der Hochzeitsgesellschaft zusehen – sie sind Mitglieder des königlichen Haushalts, lokale Schulkinder, Veteranen und Menschen, die für Wohltätigkeits- oder Gemeindeorganisationen arbeiten.

Was die Nonroyals anbelangt, hat Harry ein paar enge Freunde eingeladen, darunter Nachtclubbesitzer Guy Pelly und Adelsfreund Thomas van Straubenzee. Auch einige seiner Ex-Freundinnen sollen dabei sein. Meghan erwartet ebenfalls eine Reihe von Prominenten, darunter Tennisspielerin Serena Williams, Modemacherin Victoria Beckham, Sarah Rafferty, die mit ihr in „Suits“ spielte, und Millie Mackintosh, einst Darstellerin der britischen Reality-TV-Show „Made in Chelsea“.

Die Einladungen

Am 22. März gingen die Einladungen raus. Die Tinte war amerikanisch, das Kartenmaterial Englisch und die Einladungen wurden von Barnard und Westwood gedruckt.

Der Dresscode

Dem Kleingedruckten zufolge erscheinen Herren zur Hochzeit in Uniform, Frack oder Anzug. Von Damen wird erwartet, dass sie Kleid und Hut tragen. Arrangements aus Stoff, Spitze und Federn als festlicher Kopfschmuck werden auch Fascinator genannt – und ähneln als solcher schon mal fliegenden Untertassen, Blumentöpfen, Teetassen, Hecken, Badekappen oder Frisbees.

Die Ringe

Die Eheringe der Windsors haben eine fast 100 Jahre alte Geschichte, Sie führt zur Hochzeit von Queen Elizabeth I. und King George VI. zurück. Damals ließen die Windsors das Schmuckstück erstmals aus einem Stück walisischem Gold schmieden, das die Familie von einem Juwelier geschenkt bekam. Seither wird der wertvolle Klumpen von Generation zu Generation weitergereicht.

Die Trauung

Die Messe leitet der Dekan von Windsor, David Conner. Die Predigt hält der afroamerikanische Geistliche Michael Bruce Currydas, Oberhaupt der anglikanischen Kirche in Markles Heimatland USA. Das Eheversprechen nimmt das geistliche Oberhaupt aller 85 Millionen Anglikaner weltweit, der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, ab. Das Skript dazu folgt der traditionellen anglikanischen Trauzeremonie.

Die Anwesenden hören bekannte Hymnen und Chorwerke, die vom Chor der St. George's Chapel und einem Orchester aufgeführt werden, sowie Auftritte der Opernsopranistin Elin Manahan Thomas, des Trompeters David Blackadder und des jungen Star-Cellisten Sheku Kanneh-Mason (19), erster schwarzer Gewinner des angesehenen BBC Young Musician of the Year Awards.

Das Brautkleid

Das Brautkleid ist einer der prestigeträchtigsten Aufträge in der britischen Modebranche und das best gehütete Geheimnis im Königreich. Favorit der Buchmacher ist das Designerlabel „Ralph & Russo“. Meghan wählte ein Kleid aus dem Londoner Couture-Haus für ihre offiziellen Verlobungsfotos – und die Marke ist bekannt für ihre opulenten Hochzeitskleider.

Harrys Kleiderfrage ist wahrscheinlich geklärt. Letztes Jahr erhielt er den Titel eines Generalmajors der Königlichen Marine – den Posten übernahm er von seinem Großvater Prinz Philip. Vielleicht wird er aber auch eine der schicken Garde-Uniformen der „Blues and Royals“ tragen, bei denen er seinen Militärdienst leistete.

Die Queen

Die Queen hat Ja gesagt: Wer „einer von sechs Nächsten in der Nachfolge der Krone“ ist, muss gemäß Paragraph 3 Erbfolgegesetz die Erlaubnis der Königin zur Eheschließung einholen. Nach der Geburt von Baby Louis, dem dritten Kind seines Bruders William, ist der Bräutigam Prinz Henry Charles Albert David von Wales auf Rang sechs in der Thronfolge gerutscht. Harry hat nach Vater Charles, Bruder William und dessen Kindern George, Charlotte und Louis also de facto keine Chance auf die Krone.

Harry wird aber zweifellos einen neuen Titel bekommen, der automatisch auch Meghan verliehen wird – genau wie Kate Middleton die Herzogin von Cambridge und William Herzog wurden. Wetten laufen in Großbritannien auf „Herzog und Herzogin von Sussex“, ein Titel, der seit 1843 in der königlichen Familie nicht vergeben wurde.

Die Organisation

Das Paar betont, für einen Großteil der Organisation persönlich verantwortlich gewesen zu sein. Allerdings überwacht das Lord Chamberlain's Office, das für alle öffentlichen Veranstaltungen zuständige Büro im Buckingham Palast für Staatsbesuche, Palastgartenpartys und dergleichen, alle notwendigen logistischen und zeremoniellen Details.

Das Büro wird von Oberstleutnant Sir Andrew Ford geleitet. In Zusammenarbeit mit Harrys Privatsekretär, Edward Lane Fox, ist das Office-Team für Aufgaben wie das Versenden von Einladungen zuständig, für die Aufstellung der Sitzordnung, die Hochzeitszeremonie selbst und die Kutschenfahrt zum Schluss.

Torte, Blumen und Flitterwochen

Die Feier

Nach der Trauung wollen sich Harry und Meghan der Menge in einer offenen Kutsche zeigen, die von vier Pferden namens Milford Haven, Storm, Plymouth und Tyrone gezogen werden soll. Dann gibt die Queen einen Empfang für rund 600 Gäste in der St.-Georgs-Halle von Schloss Windsor. Süße und pikante Kanapees müssen für die Feier so gestaltet sein, dass sie mit zwei Bissen verspeist werden können. Für den Abend hat Prinz Charles als Vater des Bräutigams 200 Familienangehörige und Freunde in die idyllische Residenz Frogmore House auf dem Schlossgelände geladen.

Als musikalischer Gast hoch im Kurs steht Sir Elton John (70, „Candle In The Wind“). Für die Trauung sagte der Sänger zwei seiner Konzerte in Las Vegas ab. Die Auftritte am 18. und 19. Mai wurden gestrichen. Ob der Sänger mehr als nur ein Partygast sein wird? Denkbar wäre es, einst spielte er auf der Trauerfeier von Harrys Mutter, Prinzessin Diana. In der Gerüchteküche brodelt noch ein weiterer Act. Mit ihren Comeback-Ideen haben die Spice Girls („Wannabe“) in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt.

Die Torte

Die Hochzeitstorte wird ein Zitronen-Holunderblüten-Kuchen sein, mit Buttercreme-Zuckerglasur und frischen Blumen dekoriert, die die hellen Aromen des Frühlings einschließen soll. Konditorin der Kreation ist Claire Ptak, Inhaberin von „Violet Cakes“ im angesagten Stadtteil Hackney. Sie ist in Kalifornien aufgewachsen und verwendet saisonale, biologische Zutaten.

Die Dekoration

Blumensträuße, Dekorationen und Girlanden werden von der Floristin Philippa Craddock entworfen. Das Paar hat weiße Gartenrosen, Pfingstrosen und Fingerhut ausgewählt. Blüten und Blätter stammen aus den Gärten der königlichen Paläste und dem Park von Windsor.

Der Fotograf

Neuer Hof-Fotograf ist Alexi Lubomirski, geboren in England und aufgewachsen in Botswana. Er schoss das offizielle Verlobungsporträt des Paares und ist bekannt für seine Aufnahmen in Hochglanz-Magazinen wie „Elle“ und „Vogue“.

Das Datum

Das Hochzeitsdatum weist auf einen dunklen Tag in der Geschichte des Königshauses hin. Heinrich VIII., Namensvetter und Vorfahre von Harry, ließ am 19. Mai 1536 nämlich seine zweite Ehefrau Anne Boleyn wegen Untreue hinrichten. Historiker vermuten jedoch, der wahre Grund für ihre Hinrichtung sei gewesen, dass sie Henry (engl. Heinrich) keinen Sohn geschenkt hat.

Ein offizieller Feiertag wird der Hochzeitstag nicht, aber die britische Regierung hat genehmigt, dass Pubs, Bars und andere lizenzierte Lokale in den Nächten 18. und 19. Mai zwei Stunden länger als üblich bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben dürfen. Normalerweise schließen sie in England bereits um 23 Uhr.

Die Flitterwochen

Und wohin geht es in die Flitterwochen? Namibia vielleicht! Das Reisemagazin „Travel and Leisure“ berichtet, eine Quelle habe bestätigt, dass das Paar nach der Hochzeit auf dem afrikanischen Kontinent Urlaub machen wird.

Die Kosten

Wer bezahlt die Sause? Die königliche Familie bezahlt für die Hochzeit selbst: Für Musik, Blumen, Dekoration sowie Essen und Getränke und anderes müssen die Royals rund 1,9 Millionen Euro berappen. Den größten Posten in der Rechnung machen aber die Sicherheitsvorkehrungen aus. Dafür wird der britische Steuerzahler aufkommen müssen. Bei William und Kate kostete der Polizeieinsatz rund sieben Millionen Euro.

Die Schaulustigen

Die Polizei rechnet damit, dass 100.000 Menschen wegen der Hochzeit nach Windsor reisen. Die Besucher müssen sich auf Taschenkontrollen einstellen und auch auf Straßensperren. Damit die Anreise möglichst reibungslos klappt, gibt es Sonderzüge nach Windsor und 6000 zusätzliche Parkplätze.

Die Souvenirs

Die britische Royal Mail gibt zur Hochzeit Sonderbriefmarken heraus. Auf den Marken im Wert von 1 und 1,55 Pfund Sterling ist das Paar einmal eng umschlungen in Farbe und einmal Hand in Hand in schwarz-weiß zu sehen.

Die Bilder wurden für die Verlobung Ende vergangenen Jahres aufgenommen. Die Wertzeichen sind von Samstag an in Postfilialen in ganz Großbritannien erhältlich. Auch drei verschiedene Gedenkmünzen für die Hochzeit sind bereits im Umlauf.

