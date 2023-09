Ist das denn gerecht? Die betagte Rheinländerin ist erzürnt. Sie habe sich ihre Existenz nach dem Krieg mit eigener Hände Arbeit aufbauen müssen. Dagegen werde den Flüchtlingen heute alles nachgeworfen. Ist das gerecht, Frau Merkel? Nein, ist es nicht. Genau genommen, ist es sogar höchst unfair. Ähnlich unfair ist es, dass wir in Deutschland seit sieben Jahrzehnten in Frieden und Freiheit leben, während anderswo unentwegt gemordet und gelitten wird. Es ist auch unfair, dass wir die Annehmlichkeiten eines Lebensstils genießen dürfen, von dem die halbe Welt nur träumt. Dabei trägt sie zu einem erheblichen Teil die Lasten unseres Wohlstands. Als Export-Weltmeister mit schier unersättlichem Bedarf an Rohstoffen, als Energiefresser und CO2 -Schleudern sind wir die Gewinner der Globalisierung, andere die Verlierer.

Das sind Maßstäbe für Gerechtigkeit, für Leistung und Gegenleistung, die in den schrillen Debatten über emotional aufgeladene Begriffe wie „Migrantenströme“ und „Flüchtlingswellen“ aus dem Blick geraten sind. Sie gehören aber in den Zusammenhang des Satzes, mit dem Angela Merkel Geschichte geschrieben hat: „Wir schaffen das.“ Als die Kanzlerin vor einem Jahr nicht länger zusehen wollte, wie hilflose Menschen mitten in Europa von Polizisten nicht etwa beschützt, sondern zusammengeknüppelt wurden, war ihre Reaktion die einzig richtige, ihr Satz wahrhaft alternativlos. Wie hätten wir Deutsche vor uns selbst und unseren humanitären Ansprüchen bestehen wollen, wenn wir in dieser hochdramatischen Situation die Augen und Herzen verschlossen hätten?

Nur zwei Wochen vor der Öffnung der Grenze galt Merkel noch als gefühllose Eisprinzessin, weil sie ein kleines Palästinenser-Mädchen brüsk mit den EU-Vorschriften für Zuwanderer konfrontiert hatte. Jetzt gab sie dem empathischen, dem hellen Deutschland Gesicht und Stimme, das Bundespräsident Joachim Gauck vom „Dunkeldeutschland“ und seinen rassistischen Schreihälsen abgehoben hat. Und entgegen dem Image der bloßen Mechanikerin riskierte sie ihre Kanzlerschaft, als die bayerischen C-Populisten sie zwingen wollten, den Leuten wider besseres Wissen und Gewissen einfache, schnelle Lösungen für ein Jahrhundert-Problem vorzugaukeln. Das alles sollte auch angesichts der Versäumnisse, zögerlicher Initiativen und fauler Kompromisse in der Folge nicht in Vergessenheit geraten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Chaostheorie beschreibt, wie ein Schmetterling mit seinem Flügelschlag eine Luftbewegung auslöst, die in einem Tornado endet. Merkel ist kein Pfauenauge. „Wir schaffen das“ war von Anfang an kein sanftes Säuseln, sondern eine stürmische Ansage. Aber als dieser Satz heute vor einem Jahr zum ersten Mal fiel, konnte und musste Merkel nicht absehen, was daraus werden und was sie der Gesellschaft damit abverlangen würde. Sie hat an deren besten Seiten appelliert. Deutschland hat viel geschafft und so vieles geleistet, dass es sich auch neue Anstrengungen und Lasten leisten kann. Nur droht der berechtigte Stolz als Kraftquell immer wieder von Kleinmut und Kleingeisterei aufgesogen zu werden. Das gehört offenbar als Kehrseite zur deutschen Befindlichkeit. „Wir schaffen das“ baut auch auf die Rheinländerin, die sich mit ihrer Nachkriegsbiografie ungerecht behandelt fühlt. Aber wie kann es vor lauter Zorn gelingen, ihr das auch nahezubringen?