Köln -Das Kölner Start-up Soundreply testet in einem Pilotprojekt mit Porsche einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Fahrtrainer. Soundreply wurde Anfang des Jahres von Andreas Kwiatkowski und Farhoud Cheraghi gegründet, schon vorher arbeiteten die zwei Gründer gemeinsam bei Trivago. 2014 hatte Kwiatkowski seine Firma für App-Entwicklung Rheinfabrik an das Düsseldorfer Hotelsuchportal verkauft, im vergangenen Jahr stiegen er und Cheraghi schließlich aus dessen App-Abteilung aus.

Platz zwei beim Innovationswettbewerb

Seit fünf Monaten arbeiten sie daran, Menschen mit Hilfe digitaler Sprachassistenten im natürlichen Umgang mit komplexen Maschinen zu trainieren. Darunter falle nun auch Porsche-Modelle – bei einem Innovationswettbewerb des Sportwagenherstellers am Rande des Formel-E-Grand-Prix in Berlin belegten die Kölner am vergangenen Wochenende mit ihrem sprachgesteuerten Fahrtrainer den zweiten Platz.

Neben gut 9000 Euro Preisgeld ist der Lohn ein gemeinsames Projekt mit Porsche zur Erprobung der Soundreply-Erfindung. In Berlin wurde sie noch anhand eines Simulators vorgestellt, künftig kommt sie bei Höchstgeschwindigkeiten auf Porsche-Teststrecken zum Einsatz. „Die Software versteht die Strecke und das Auto, wertet das Fahrverhalten aus und gibt dem Fahrer Tipps“, erklärt Kwiatkowski die Idee. Auch unerfahrene Fahrer sollen ihre Fähigkeiten dadurch verbessern können, ohne einen Menschen neben sich sitzen zu haben.

"Musterbeispiel für Zusammenspiel von Mensch und Maschine"

Kwiatkowski sagt, der digitale Fahrtrainer sei „ein Musterbeispiel dafür, wie ein Mensch im trainierten Zusammenspiel mit einer Maschine Höchstleistungen unter kritischen Bedingungen erreichen kann“. Wie bislang von Menschen müsse man jederzeit Hilfestellungen von Fahrzeugen einfordern können.

Der Einsatz der Soundreply-Technologie im Porsche klingt noch nach Spielerei für Besserverdiener, weitere Anwendungsfälle sind bereits in der Planung: So besteht etwa die Idee, Lokführern die Arbeit auf täglich wechselnden Loks und Bahnstrecken per Sprachsteuerung zu erleichtern.

Fehler von Maschinen identifizieren

Auch der Einsatz in der Pilotenausbildung in der Luft- und Raumfahrt ist den Gründern zufolge denkbar. In Fabriken könnten die Sprachassistenten Arbeitern dabei helfen, Maschinenfehler leichter zu identifizieren und zu beheben.

Eine natürliche, menschenähnliche Interaktion mit den Sprachassistenten – Marktführer in diesem Tech-Segment sind Amazon und Google – ist das hochgesteckte Ziel der Soundreply-Gründer. Die Porsche-Tests bei Tempo 200 und mehr sollen erstmals zeigen, wie realistisch es ist.