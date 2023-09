Berlin -Ärzte ohne Grenzen will „aus Protest gegen die Abschottungspolitik der Europäischen Union“ keine Gelder mehr bei der EU und ihren Mitgliedstaaten beantragen. Das kündigte die internationale Hilfsorganisation am Freitag in Brüssel an.

„Wir sehen in unseren Projekten jeden Tag, welches Leid die aktuelle EU-Politik verursacht“, begründete der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland, Florian Westphal, die Entscheidung.

Die Organisation verzichtet damit nach eigenen Angaben auf derzeit rund 50 Millionen Euro jährlich. Sie wolle verstärkt auf Privatspender setzen, teilte sie mit. Auch bei der Bundesregierung werden keine neuen Gelder beantragt.

Eine Sprecherin des Außenamtes bedauerte die Entscheidung. Ärzte ohne Grenzen sei „unverzichtbar“. „Wir schätzen das Engagement und die Expertise und haben Hochachtung vor der Leistung der Helfer“, sagte sie. Das Außenamt sei weiterhin bereit, die Organisation zu unterstützen.

Es werden keine neuen Mittel beantragt

Westphal sagte: „Die verheerenden Auswirkungen der EU-Abschottungspolitik für Menschen auf der Flucht, besonders für verletzliche Gruppen wie Schwangere, Kinder und unbegleitete Minderjährige, erleben unsere Teams täglich - in Europa, an dessen Außengrenzen und bis in die Herkunftsländer hinein“. Die EU versuche mit der Türkeivereinbarung, Notleidende aus Europa fernzuhalten. Westphal sprach von einem „gefährlichen Präzedenzfall für die Politik anderer Staaten jenseits der EU“.

Ärzte ohne Grenzen finanziert sich nach eigenen Angaben zu 92 Prozent aus Privatspenden. Im Jahr 2015 erhielt die Organisation demnach unter anderem 19 Millionen Euro von EU-Institutionen und 37 Millionen Euro von EU-Mitgliedstaaten. Das Auswärtige Amt förderte 2015 mit 3,9 Millionen Euro Projekte in fünf afrikanischen Ländern. Für 2016 gebe es Finanzierungsverträge über vier Millionen Euro für Projekte in Afrika, die noch erfüllt würden. Neue Mittel werde Ärzte ohne Grenzen beim Außenwärtigen Amt nicht beantragen.



Ärzte ohne Grenzen leistet nach eigenen Angaben derzeit Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in mehr als 40 Ländern, darunter in Griechenland, Serbien, Frankreich und Italien sowie auf drei Rettungsschiffen im Mittelmeer. In den vergangenen 18 Monaten hätten Teams etwa 200.000 Flüchtende in Europa behandelt. Die Hilfe in Europa werde bereits ausschließlich aus Privatspenden finanziert. (kna)