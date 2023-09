Washington -Es gibt in diesen Tagen viele Gründe, gegen Donald Trump zu demonstrieren. Doch vorher sollte man auch im vermeintlichen Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein paar Dinge beachten. Neben den polizeilichen Auflagen muss vor allem für das womöglich dringendste Bedürfnis der Teilnehmer vorgesorgt werden: Wer auf der National Mall, der berühmten Parkallee zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial in Washington, einen Protestmarsch organisiert, der muss zunächst ausreichend tragbare Toilettenhäuschen mobilisieren.

Toilettenhausanbieter freuen sich über Regelung

Exakt ein Plastik-Klosett je 300 Teilnehmer schreibt der National Park Service vor, um die Grünanlagen vor menschlichen Ausscheidungen zu schützen. Jedes fünfte Häuschen muss behindertengerecht sein. Da seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten in Washington fast jedes Wochenende für den Klimaschutz, gegen den Russen-Filz oder für Frauen-Rechte demonstriert wird, steigt die Nachfrage nach den müffelnden Bedürfnisanstalten mit dem septischen Tank rasant: „Ich liebe diesen Politaktivismus“, hat Rob Weghorst, der Geschäftsführer des lokalen Marktführers Don’s Johns, der „Washington Post“ nun gestanden: „Er hat uns einen lukrativen Frühling beschert.“

Das verdiente Geld stinkt nicht. Zwar mag Weghorst den Boom nicht genau beziffern, doch Frederick Hill vom Wettbewerber Gotta Go Now berichtet offen, im bisherigen Jahresverlauf hätten die Anti-Trump-Demos rund 40 Prozent mehr in seine Kasse gespült. In der ersten Mai-Hälfte legte das Geschäft mit dem Geschäft gar um 50 Prozent zu. Bei einer Tagesmiete von 85 bis 125 Dollar für die blauen, roten oder gelben Häuschen, die in der Anschaffung zwischen 600 und 1800 Dollar kosten, dürfte ein sauberer Profit abfallen. Er werde alles tun, um die amerikanische Wirtschaft zu unterstützen, hatte Trump im Wahlkampf angekündigt. Bei den Vermietern der portablen Klos löst er sein Versprechen nun ein.

Umgekehrt belasten die Toilettenhäuschen nicht nur das Budget der Protest-Organisatoren. Manchmal wird es in Washington schon schwierig, ausreichend Plastik-Aborte zu organisieren. So waren alleine für den Women’s March Ende Januar fast 600 Klos erforderlich. Das gesamte Sortiment der örtlichen Anbieter parierte aber bereits wegen Trumps Amtseinführung am Tag zuvor entlang der Mall. Also mussten die Häuschen innerhalb von 24 Stunden geleert, gesäubert und mit neuem Toilettenpapier versehen werden. Trotzdem bildeten sich bei der Demo lange Warteschlangen.

Firmenlogos über Nacht zugeklebt

Zur Inauguration des neuen Präsidenten waren die Firmenlogos von Don’s Johns übrigens in einer Nacht-und Nebel-Aktion mit blauem Klebeband verdeckt worden. Das Unternehmen konnte sich diesen behördlichen Eingriff zunächst nicht erklären. Dann hieß es, die Denkmalschutzauflagen für das Kapitol würden Werbung in der Umgebung verbieten.

Der wahre Grund dürfte indes viel einfacher sein: Der Name „Don’s Johns“, unken amerikanische Medien, hätte Anlass für allerlei böse Namensscherze auf Kosten des Mannes geboten, dem die Johns (amerikanisches Slang-Wort für Toilette) ihr großes Geschäft verdanken: Donald Trump.