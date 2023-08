Proviant – Von der guten Sorte Ein Interview mit dem Gründer Paul Löhndorf

Lieber Paul, was hat dich dazu inspiriert, die Berliner Fruchtmanufaktur Proviant zu gründen?

Proviant ist mit meinen beiden Schulfreunden, Jan und Tom, praktisch aus der Not entstanden, weil unser Traum vom eigenen Coffee Deli in Luft aufging. Stattdessen starteten wir in einem Kreuzberger Hinterhof auf 20 m² mit einer eigenen Fruchtmanufaktur. Mittlerweile gibt es Proviant natürlich nicht nur in Berlin, sondern durch die Zusammenarbeit mit Drinks & More auch deutschlandweit!

Eure Getränkepalette ist ja echt vielfältig – unter anderem Fruchtlimonaden und Fruchtschorlen. Wie wählt ihr die Zutaten für eure Produkte aus und wie wichtig ist die Qualität der Inhaltsstoffe?

Qualität klingt abgedroschen, aber ist das Wichtigste für uns! Nur wenn es besser schmeckt als woanders bin ich zufrieden. Das erreichen wir durch Bio-Zutaten, einem hohen Anteil frisch gepresstem Fruchtsaft und vor allen Dingen den konsequenten Verzicht auf Aromen, E-Nummern und anderen Schnickschnack.

Ihr benutzt unter anderem den Slogan „Von der guten Sorte“. Was steckt dahinter?

Das ist unsere Mission und unsere Lebensphilosophie. Ganz einfach gesagt: Wir wollen es besser machen! Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit sind unsere Proviant-Prinzipien. Mit „Von der guten Sorte“ möchten wir also Genuss und Verantwortung verbinden. Wir stehen zu 100% hinter unseren Produkten und wollen, dass ihr sie mit einem guten Gewissen genießen könnt!

Gibt es schon etwas, worauf wir uns in Zukunft von Proviant freuen können?

Aber sicher doch! Wir halten stets Ausschau nach neuen Trends, um mit unseren Produkten und Geschmackssorten zu begeistern. Also haltet euch bereit für Neuigkeiten im nächsten Jahr, wir arbeiten gerade an spannenden Themen.

Durstig geworden? Mehr über Proviant erfahren und direkt nach Hause holen: www.proviant.de