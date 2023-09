Wenn es nach den Beteiligten an diesem Kompromiss geht, endet in diesen Wochen ein jahrzehntelanger Streit, der die alte Bundesrepublik spaltete und prägte: Auf den endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft, den Union, SPD und Grüne bereits gemeinsam beschlossen haben, soll nun eine korrekte Auswahl des Standorts für ein zentrales deutsches Atommüll-Endlager folgen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde am Mittwoch ebenfalls von CDU/CSU, SPD und Grünen vorgestellt und in den Bundestag eingebracht.