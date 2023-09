Potsdam -Mitten in der Urteilsverkündung gegen Silvio S. in Potsdam ist es am Dienstag zu einem Zwischenfall gekommen. Die Mutter des vierjährigen Opfers Mohamed stand während der Schilderung der Todesumstände ihres Kindes plötzlich auf und begann, den Angeklagten zu beschimpfen.



„Was hast Du mit meinem Kind gemacht?“, schrie sie durch den Saal. Sie versuchte, auf den Angeklagten zuzustürmen. Mehrere Justizbeamte gingen sofort in Stellung. Begleiter hielten Mohameds Mutter fest und führten sie behutsam aus dem Saal.



Das Landgericht verurteilte Silvio S. für die Morde an den kleinen Jungen Mohamed und Elias (6) zur Höchststrafe. Es verhängte lebenslange Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Freilassung des 33-Jährigen später erschwert. Der Prozess findet wegen Drohungen gegen Silvio S. unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. dpa

