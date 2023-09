Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Der Filialleiter eines Supermarktes in Lichtenberg soll im September dieses Jahres einen Ladendieb erwischt und verprügelt haben. Dabei soll er den Mann so schwer verletzt haben, dass dieser drei Tage später starb. Es war offenbar nicht das erste Mal, dass ein ertappter Dieb in diesem Supermarkt misshandelt worden war. Nun wurde Anklage gegen den 29-jährigen Filialleiter erhoben.