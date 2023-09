Berlin -Ein angeblicher „Reichsbürger“ soll als Organisator mehrerer nicht angemeldeter Kundgebungen in Berlin eine Geldstrafe von 600 Euro zahlen. Der 43-jährige Diplom-Ingenieur habe in drei Fällen gegen das Versammlungsgesetz verstoßen, begründete ein Amtsgericht am Montag. Der Angeklagte hatte zuvor bestritten und erklärt, er sei jeweils als „Einzelaktivist“ unterwegs gewesen und habe an Veranstaltungen anderer Personen teilgenommen. Politisch sei er „weder links noch rechts“.

Die Staatsanwaltschaft war zunächst von fünf Verstößen gegen das Versammlungsgesetz in der Zeit von April bis Dezember 2015 vor allem im Stadtteil Mitte ausgegangen. Es seien keine rechtsradikalen Kundgebungen gewesen, hieß es am Rande des Prozesses. Gegen den 43-Jährigen, der inzwischen wegen Erwerbsunfähigkeit eine Rente bezieht, war zunächst ein Strafbefehl in Höhe von 750 Euro erlassen worden. Dagegen hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt.

Nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden soll der Angeklagte der rechtsgerichteten „Querfrontbewegung“ angehören. Er gelte damit im weiteren Sinne auch als Angehöriger der „Reichsbürgerbewegung“. Diese Gruppierung erkennt die Bundesrepublik Deutschland nicht an und behauptet stattdessen, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Ein Polizist sagte als Zeuge, der Angeklagte habe ihm gegenüber erklärt, er melde Kundgebungen „grundsätzlich nicht an“.

Der nicht vorbestrafte Angeklagte sagte, seit drei Jahren besuche er gezielt Kundgebungen und ziehe dabei stets eine Musikbox auf einer Sackkarre hinter sich her. „Leider bin ich bekannt und habe Leute, die mitlaufen.“ Wenn Polizeibeamte in solchen Fällen nach einem Verantwortlichen fragten, habe er sich gemeldet und vor Ort eine spontane Demonstration angezeigt. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwältin verlangte 1400 Euro Geldstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)