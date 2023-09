Paris -Um trotz der Mega-Transfers von Neymar und Mbappé keine Probleme mit der Financial-Fairplay-Regelung zu bekommen, bediente sich Paris St. Germain eines Finanztricks.

Der Hauptstadtklub hatte den französischen Überflieger Mbappé für diese Saison nur ausgeliehen, in der kommenden Saison wird die vereinbarte Ablösesumme in Höhe von 180 Millionen Euro fällig.

Was das Financial Fairplay vorschreibt

Die Idee der PSG-Verantwortlichen um Katar-Scheich Nasser Al-Khelaifi (43): Dann fließt der Betrag auch erst nächstes Jahr in die Berechnungen in die Berechnungen des Financial Fairplay ein.

Dieses besagt, dass die Klubs im Verlauf der letzten drei Jahre nicht mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Sonst drohen Sanktionen.

Doch da hatte PSG falsch gedacht!

Denn wie die „Sportbild“ berichtet, wird der Mbappé-Transfer trotz Leihe schon dieses Jahr verrechnet.

Die Statuten der UEFA besagen, dass die Transfergebühr bei einer „Leihe mit der Verpflichtung zum endgültigen Transfer eines Spielers oder mit einer bedingten Option, die im Wesentlichen obligatorisch ist, ab Beginn der Leihe in die FFP-Berechnungen einbezogen“ wird.

Bei 418 Millionen Euro Ausgaben (Neben Neymar und Mbappé kam noch Yuri Berchiche für 16 Millionen aus San Sebastian) drohen jetzt empfindliche Strafen.

Sogar Champions-League-Ausschluss möglich

Ein Transferstopp ist eine der Möglichkeiten, selbst ein temporärer Ausschluss aus der Champions League ist regeltechnisch möglich, wenn auch unwahrscheinlich.

Also erneut Knatsch um den Scheich-Klub, der wegen des Streits von Neymar mit Teamkollege Edinson Cavani ohnehin Schlagzeilen schrieb.

Für PSG steigt jedenfalls der Druck, Spieler aus den eigenen Reihen gehen zu lassen. Als Verkaufskandidat galt lange Zeit Nationalspieler Julian Draxler. Der hatte zuletzt jedoch betont, keine Wechselgedanken zu hegen.

