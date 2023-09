Frankfurt -In einer Psychiatrie in Frankfurt am Main hat in der Nacht zum Dienstag ein Patient randaliert und drei Menschen schwer verletzt, darunter auch sich selbst.

Klinikmitarbeiter hatten in der Nacht gegen 3.00 Uhr die Polizei alarmiert und um Unterstützung gebeten, wie André Sturmeit von der Frankfurter Polizei berichtete. Zunächst seien drei Beamte in der Klinik eingetroffen und sofort von dem Patienten angegriffen worden. Der Mann habe einen der Polizisten gewürgt und ihm dann die Dienstwaffe entrissen. „Damit schoss er im Zimmer und dem angrenzenden Flur um sich“, sagte Sturmeit.

Einer der Polizisten wurde am Beim getroffen, ein Mitarbeiter der Psychiatrie an einem Arm. Sich selbst verletzte der Patient ebenfalls an einem Bein. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, erklärte der Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)