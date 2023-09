Berlin -Der islamische Terrorist, der sich selbst mit einem Sprengstoffgürtel mitten auf einem Platz voller Menschen in die Luft sprengt. Der Amokläufer, der mit einem Gewehr in die Schule stürmt. Der grundsolide Mann, der unerwartet seine Mutter erwürgt. Sie alle sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Tätertypen – und doch haben sie etwas gemeinsam. Viele denken, wenn sie von einer solchen Taten hören: „Die sind doch irre.“

Aber stimmt das auch? Welche Krankheitsbilder lassen sich in welchen Fällen identifizieren? Und was bedeutet das für die öffentliche Debatte? Diese Fragen haben Fachleute bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie in Berlin diskutiert. „Gewalt und Terrorismus: das Unbegreifliche begreifen“, so der Titel der Veranstaltung.

Terroristen oft nicht psychisch krank

Sind Terroristen also psychisch krank? „In den allermeisten Fällen stimmt das nicht. Terrorismus ist keine Diagnose“, sagt Nahlah Saimeh, ärztliche Direktorin am Zentrum für forensische Psychiatrie in Lippstadt. Was sie damit meint: Nur wenige Terroristen haben Psychosen, also schwerwiegende Störungen, die auch zu Realitätsverlust führen. Im weiteren Sinn wiesen Terroristen aber oft zahlreiche Merkmale von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen auf. Das gelte allerdings auch in hoher Zahl für Menschen, die wegen anderer Taten in Justizvollzugsanstalten säßen.

Eine Persönlichkeitsstörung ist, wie Saimeh sagt, „eine schillernde Diagnose“. Will heißen: Die Fälle sind sehr unterschiedlich. Bei Terroristen lasse sich anhand der vorliegenden Studien feststellen, dass sie häufig ein niedriges Selbstwertgefühl hätten, das sich in Selbsthass steigern könne. „Dieser Selbsthass, diese unbändige Wut kann dann in einer zerstörerischen Ideologie aufgehen, die sich dann gegen andere richtet“, sagt die Expertin. Auffällig sei, dass islamistische Fanatiker, die sexuelle Freizügigkeit und Drogenkonsum verdammten, vorher oft selbst sehr ausschweifend gelebt hätten.

„Eine Gewalterruption“

Doch das schwer Begreifliche ereignet sich keinesfalls nur bei groß angelegten Selbstmordattentaten, die durch die Berichterstattung eine weltweite Bühne finden. Das weiß der forensische Psychiater Henning Saß zu berichten, der vielfach als Gutachter tätig war. So schildert Saß den Fall eines 50-Jährigen, der zeitlebens Single war, bis er schließlich doch eine mehrjährige Beziehung hatte. Die scheiterte daran, dass er und seine Partnerin sich nicht einigen konnten, wer bei wem einziehen würde. Beide lebten nämlich noch im Haus der Mutter. Als noch schwerwiegende Konflikte im Betrieb hinzukamen, stürzte der Mann in kurzer Zeit in einen akuten Wahnzustand und erwürgte die eigene Mutter mit bloßen Händen. „Eine Gewalterruption“, sagt Saß.

Saß betont, es sei wichtig, psychische Erkrankte nicht zu stigmatisieren. Zwar würden, statistisch betrachtet, Schizophrene im Durchschnitt dreimal häufiger Gewaltdelikte begehen als andere Menschen. Für viele andere psychische Krankheiten gelte das aber nicht. Und wenn psychisch Kranke sich behandeln ließen, sinke das Risiko beträchtlich. Dafür sei es aber wichtig, dass Menschen nicht das Gefühl hätten, psychische Störungen verstecken zu müssen. Ob jemand zum Arzt gehe, sei auch eine Frage des gesellschaftlichen Klimas.

„Es ist falsch und diskriminierend, bei allem Übel, das passiert, immer gleich zu rufen: Der Täter ist psychisch krank“, lautet die Schlussfolgerung von Iris Hauth, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie.