Köln -Jeder Zweite startet seinen Tag mit der Schlummer-Funktion des Weckers. Dass das nicht gerade gesund ist, wissen wir eigentlich. Trotzdem ist die Aussicht auf drei Minuten mehr Schlaf in diesem Moment oft unwiderstehlich. Jeder zweite gibt zu, dass er oder sie „snoozt“. Wenn es darum geht, den neuen Tag gut und ausgeschlafen zu beginnen, gibt es viele Strategien. Doch was genau entscheidet eigentlich darüber, ob wir gut in den neuen Tag starten?