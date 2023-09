Berlin -Mehrere Tausend Fußballfans haben beim zweiten EM-Match der Fußball-Nationalmannschaft auf der Berliner Fanmeile gemeinsam mitgefiebert. Kurz nach Anstoß um 21.00 Uhr sagte eine Polizistin: „Es ist alles ruhig, alles gut.“



Die strengen Sicherheitsmaßnahmen können den Fans am Brandenburger Tor die Stimmung nicht vermiesen.

An einigen Stellen bleibt es beim Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber recht leer.

Auch nach Spielbeginn strömten noch viele Besucher zum Brandenburger Tor. In den ersten Reihen vor der Bühne drängelten sich hunderte Fans. Sprechchöre und Fangesänge schallten durch die Reihen.

Nur vereinzelt polnische Fans

Im mittleren und hinteren Teil der rund ein Kilometer langen Fanmeile standen dagegen vergleichsweise wenig Zuschauer vor den Bildschirmen. Viele der Besucher trugen Trikots, schwarz-rot-gelbe Halsketten, Hüte und schwenkten Fahnen. Vereinzelt waren auch polnische Fans zu sehen.



Auch polnische Fans besuchten die Fanmeile. dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen waren erneut streng. Taschen wurden nach brennbaren Flüssigkeiten und scharfen Gegenständen durchsucht. Die Besucher wurden abgetastet. Auf der Fanmeile selbst waren Polizisten mit schusssicheren Westen und in Zivil unterwegs. An den Eingängen und Absperrungen stand Sicherheitspersonal. Teilweise mussten die Besucher an den Hauptzugängen neben dem Brandenburger Tor einige Minuten warten.



Noch eine Stunde vor Spielbeginn war es vor dem Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni verhältnismäßig ruhig gewesen. Bereits am Nachmittag hatte die Meile geöffnet. Einige Fans verfolgten dort die ersten beiden Spiele des Tages. (dpa)